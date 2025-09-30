Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 2.580 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα – Πόσες στη Δυτική Ελλάδα

Για 13η συνεχόμενη εβδομάδα η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους και ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Χιλιάδες έλεγχοι, εκατοντάδες παραβάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δέκατης τρίτης εβδομάδας (22–28 Σεπτεμβρίου 2025):

Πραγματοποιήθηκαν 20.637 έλεγχοι.

Βεβαιώθηκαν 2.265 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων 48 σε εργαζόμενους διανομείς.

Καταγράφηκαν 322 παραβάσεις σε επιβάτες.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις περιλαμβάνουν:

1.869 σε οδηγούς δικύκλων (48 διανομείς).

305 σε επιβάτες δικύκλων.

364 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

32 σε οδηγούς ATV («γουρούνες»).

Οι περιοχές με τις περισσότερες παραβάσεις

Η Αττική κατέχει την πρώτη θέση με 889 παραβάσεις, ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά (302), η Κρήτη (238), το Νότιο Αιγαίο (202) και η Θεσσαλονίκη (174). Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 169, ενώ οι χαμηλότεροι αριθμοί εντοπίζονται σε Δυτική Μακεδονία (11) και Βόρειο Αιγαίο (45).

Νέος Κ.Ο.Κ. – Αυστηρές ποινές για μη χρήση κράνους

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στον οδηγό δικύκλου. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και όταν δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου χωρίς κράνος.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

«Το κράνος σώζει ζωές»

Η εκστρατεία, όπως τονίζει η ΕΛ.ΑΣ., δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στη διαμόρφωση υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς και στην κατανόηση ότι η χρήση πιστοποιημένου κράνους είναι στοιχειώδες μέτρο προστασίας της ζωής.

Η Αστυνομία δεσμεύεται να συνεχίσει με καθημερινή παρουσία στους δρόμους, μέχρι να εμπεδωθεί πλήρως η υποχρεωτική χρήση κράνους από όλους τους πολίτες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



