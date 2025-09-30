Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 2.580 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα – Πόσες στη Δυτική Ελλάδα

13η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 2.580 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα - Πόσες στη Δυτική Ελλάδα
30 Σεπ. 2025 14:11
Pelop News

Για 13η συνεχόμενη εβδομάδα η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους και ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Χιλιάδες έλεγχοι, εκατοντάδες παραβάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δέκατης τρίτης εβδομάδας (22–28 Σεπτεμβρίου 2025):

  • Πραγματοποιήθηκαν 20.637 έλεγχοι.
  • Βεβαιώθηκαν 2.265 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων 48 σε εργαζόμενους διανομείς.
  • Καταγράφηκαν 322 παραβάσεις σε επιβάτες.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις περιλαμβάνουν:

  • 1.869 σε οδηγούς δικύκλων (48 διανομείς).
  • 305 σε επιβάτες δικύκλων.
  • 364 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.
  • 32 σε οδηγούς ATV («γουρούνες»).

Οι περιοχές με τις περισσότερες παραβάσεις

Η Αττική κατέχει την πρώτη θέση με 889 παραβάσεις, ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά (302), η Κρήτη (238), το Νότιο Αιγαίο (202) και η Θεσσαλονίκη (174). Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 169, ενώ οι χαμηλότεροι αριθμοί εντοπίζονται σε Δυτική Μακεδονία (11) και Βόρειο Αιγαίο (45).

Νέος Κ.Ο.Κ. – Αυστηρές ποινές για μη χρήση κράνους

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής:

  • 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στον οδηγό δικύκλου. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και όταν δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.
  • 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου χωρίς κράνος.
  • 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.
  • Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

«Το κράνος σώζει ζωές»

Η εκστρατεία, όπως τονίζει η ΕΛ.ΑΣ., δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στη διαμόρφωση υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς και στην κατανόηση ότι η χρήση πιστοποιημένου κράνους είναι στοιχειώδες μέτρο προστασίας της ζωής.

Η Αστυνομία δεσμεύεται να συνεχίσει με καθημερινή παρουσία στους δρόμους, μέχρι να εμπεδωθεί πλήρως η υποχρεωτική χρήση κράνους από όλους τους πολίτες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:39 Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων
15:31 MIRACULOUS: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο θέατρο Πάνθεον 
15:24 Φοιτητικές εργασίες με GPT και AI. Λύση ή παγίδα;
15:17 Πάτρα: Εκτεταμένα έργα βελτίωσης υποδομών σε όλη την πόλη – Που πραγματοποιούνται
15:10 Κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: 17 συλλήψεις, κατασχέθηκαν €500.000
15:03 Η συμφωνία του αιώνα για την εξαγορά της Electronic Arts με 55 δισ. δολ.
14:55 Δροσιά: Έψαχνε 8 λεπτά για να τον πυροβολήσει – Η επιμέλεια του παιδιού και η ενέδρα
14:42 ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να στείλει την Εθνοφρουρά και στο Σικάγο, πιστεύει ο κυβερνήτης του Ιλινόι
14:41 Πάτρα: Πιστώθηκε η οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες από την φωτιά της 12ης Αυγούστου
14:34 Δυτική Ελλάδα: Προστέθηκαν νέοι σταθμοί απολύμανσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε Αιγιάλεια και Θέρμο
14:26 Χατζηδάκης: Αγώνας δρόμου για να πληρωθούν οι αγρότες, ικανοποιώντας τις προϋποθέσεις της Κομισιόν
14:19 Στα αμφιθέατρα της Πάτρας 35.000 φοιτητές
14:11 Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 2.580 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα – Πόσες στη Δυτική Ελλάδα
14:03 Πάτρα: Την Τετάρτη η κηδεία του καθηγητή Γιώργου Κοκκινάκη – Αφήνει πλούσιο εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο
13:55 Σεισμός στην Πύλο: Ισχυρή δόνηση σχεδόν 4 Ρίχτερ
13:47 Συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Κατσαρού με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
13:40 Πρώτο βήμα για το φοιτητικό εισιτήριο στην Πάτρα – Κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 90 ευρώ
13:33 Δίκη Βαλυράκη: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία» είπε η χήρα του πρώην υπουργού
13:25 Δημοσκόπηση «Π»: Τι δείχνουν τα σενάρια για Τσίπρα και Καρυστιανού – Η ανάλυση του Θ. Λουλούδη
13:17 Πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική: Κακώς διαπομπεύτηκε η 73χρονη με τα €800.000
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ