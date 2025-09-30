Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 2.580 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα – Πόσες στη Δυτική Ελλάδα
13η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»
Για 13η συνεχόμενη εβδομάδα η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους και ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).
Χιλιάδες έλεγχοι, εκατοντάδες παραβάσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δέκατης τρίτης εβδομάδας (22–28 Σεπτεμβρίου 2025):
- Πραγματοποιήθηκαν 20.637 έλεγχοι.
- Βεβαιώθηκαν 2.265 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων 48 σε εργαζόμενους διανομείς.
- Καταγράφηκαν 322 παραβάσεις σε επιβάτες.
Αναλυτικά, οι παραβάσεις περιλαμβάνουν:
- 1.869 σε οδηγούς δικύκλων (48 διανομείς).
- 305 σε επιβάτες δικύκλων.
- 364 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.
- 32 σε οδηγούς ATV («γουρούνες»).
Οι περιοχές με τις περισσότερες παραβάσεις
Η Αττική κατέχει την πρώτη θέση με 889 παραβάσεις, ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά (302), η Κρήτη (238), το Νότιο Αιγαίο (202) και η Θεσσαλονίκη (174). Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 169, ενώ οι χαμηλότεροι αριθμοί εντοπίζονται σε Δυτική Μακεδονία (11) και Βόρειο Αιγαίο (45).
Νέος Κ.Ο.Κ. – Αυστηρές ποινές για μη χρήση κράνους
Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής:
- 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στον οδηγό δικύκλου. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και όταν δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.
- 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου χωρίς κράνος.
- 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.
- Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.
«Το κράνος σώζει ζωές»
Η εκστρατεία, όπως τονίζει η ΕΛ.ΑΣ., δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στη διαμόρφωση υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς και στην κατανόηση ότι η χρήση πιστοποιημένου κράνους είναι στοιχειώδες μέτρο προστασίας της ζωής.
Η Αστυνομία δεσμεύεται να συνεχίσει με καθημερινή παρουσία στους δρόμους, μέχρι να εμπεδωθεί πλήρως η υποχρεωτική χρήση κράνους από όλους τους πολίτες.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News