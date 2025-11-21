Νέος Κόσμος: Προφυλακίστηκε ο 29χρόνος άνδρας

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 29χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο.

Κατά την απολογία ο 29χρονος επέμενε πως το θύμα του επιτέθηκε.

και ακόμη φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο 58χρονος δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα. Ως αιτία θανάτου του 58χρονου ο κατηγορούμενος φέρεται να ανέφερε «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα».

Μεταξύ άλλων ο 29χρονος φέρεται να υποστήριξε στον ανακριτή: «Ζητώ συγγνώμη για την όποια εμπλοκή μου στο επεισόδιο, αλλά δεν σκότωσα κανέναν. Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε την κατάσταση. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμασταν καν. Εκείνος πήγε να πέσει επάνω μου».

Παρά τους ισχυρισμούς του ανακριτής και εισαγγελέας τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 29χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

