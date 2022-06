Νέος προπονητής του Παναιγιαλείου ο Φ. Σχοινάς

Τα κλειδιά της τεχνικής ηγεσίας στον Φίλιππο Σχοινά για την αναγέννηση της μελανόλευκης ομάδας, αποφάσισε να δώσει η προσωρινή διοίκηση του συλλόγου.

Η επίσημη ανακοίνωση των μελανόλευκων:

Η νέα αγωνιστική περίοδος μπορεί να βρίσκει τον Παναιγιάλειο και πάλι στα τοπικά πρωταθλήματα

ωστόσο η προσωρινή διοίκηση του συλλόγου που δεν θέλει να χαθεί πολύτιμος χρόνος, από τη στιγμή

που δεν υπάρχει κάποια σοβαρή πρόταση για την ομάδα, ανέλαβε δράση και έχει ξεκινήσει τη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος για την νέα αγωνιστική περίοδο.

Έτσι η πρώτη σημαντική κίνηση αφορούσε τη θέση του προπονητή, για την οποία επιλέχθηκε ο Φίλιππος Σχοινάς, ο οποίος κρίθηκε ως ο πλέον κατάλληλος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναιγιάλειου τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Ο πατρινός προπονητής, που έχει θητεύσει σε πάγκους ομάδων που αγωνίστηκαν τόσο σε τοπικά πρωταθλήματα όσο και στην Γ ́ Εθνική στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του Παναιγιάλειου δηλώνει χαρούμενος για την νέα πρόκληση που του παρουσιάζεται τονίζοντας ότι είναι τιμή για κάθε προπονητή να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Αιγιώτικης ομάδας.

Η διοίκηση καλοσωρίζει τον Φίλιππο Σχοινά στη μελανόλευκη οικογένεια και ευχόμαστε να ζήσουμε μαζί πολλές επιτυχίες.

Φίλιππος Σχοινάς: Ο Παναιγιάλειος είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συμφώνησα με τη διοίκηση του Παναιγιάλειου. Αποτελούσε μία από τις

προπονητικές μου επιθυμίες και θεωρώ ότι είναι τιμή για κάθε προπονητή να τον θέλει ο Παναιγιάλειος,

ασχέτου της κατηγορίας που αγωνίζεται. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα παλέψω με

όλες μου τις δυνάμεις ώστε ο Παναιγιάλειος να υλοποιήσει τους στόχους που θα θέσει. Άλλωστε όλοι

γνωρίζουν ότι ο Παναιγιάλειος είναι ‘καταδικασμένος’ να πρωταγωνιστεί σε όποια κατηγορία και να

αγωνίζεται.» δήλωσε ο «μελανόλευκος» τεχνικός και συνέχισε «Δεν θέλω να λέω πολλά λόγια και

προτιμώ να μιλήσουμε μέσα στο γήπεδο.

Θα δουλέψουμε πολύ σκληρά για να δείξουμε το απαιτούμενο αγωνιστικό πρόσωπο και πιστεύω ότι τα παιδιά που θα στελεχώσουν το ρόστερ της ομάδας θα συνδράμουν τα μέγιστα για να κάνουμε πράξη την επιθυμία των φιλάθλων μας. Εγώ το μόνο που θα ζητήσω είναι ο 12οςπαίκτης του Παναιγιάλειου να αγκαλιάσει την ομάδα. Οι φίλαθλοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας και κατ’ εμέ το πιο πολύτιμο.»

To who is who του νέου τεχνικού της ομάδας μας:

Ο νέος τεχνικός των μελανολεύκων γεννήθηκε στη Πάτρα στις 19 Φεβρουαρίου 1974.

Σαν ποδοσφαιριστής φόρεσε τη φανέλα των ομάδων της Αναγέννησης Πατρών, Παναχαϊκής, Αχαϊκής, του Παναιγιάλειου (1992-1993), Ερμή Ερμιόνης και του ΑΠΣ Πάτραι.

Σαν προπονητής έχει διατελέσει στην Αναγέννηση Πατρών, Αχαϊκή, Διαγόρα Βραχνεϊκων ( Γ’ Εθνική ), Ατρόμητο Πατρών, ενώ τη σεζόν που μας πέρασε οδήγησε την ομάδα της Α.Ε.Αιγείρας / Ακράτας στη διαδικασία των play off της Α’ Κατηγορίας. ενώ τέλος έχει καθήσει και στο πάγκο της Ενωσιακής ομάδας της ΕΠΣ Αχαΐας.