Νέος σεισμός 4,1 ρίχτερ στην Κρήτη

Σημειώθηκε σεισμός εκ νέου την Κρήτη. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών η δόνηση είχε επίκεντρο 37χλμ ΒΒΑ της Νεάπολης Λασιθίου και εστιακό βάθος 15.4χλμ.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 21:06 το βράδυ της Δευτέρας και είναι στο ίδιο σημείο με τους σεισμούς που έγιναν νωρίτερα σήμερα.

Δείτε πως έγινε η καταγραφή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 30 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/HXCOaf94HO

— EMSC (@LastQuake) January 2, 2023