Νέος σεισμός στην Αταλάντη – Αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής

Νέος σεισμός στην Αταλάντη το βράδυ της Τρίτης 13 Ιουνίου.

Νέος σεισμός ταρακούνησε το βράδυ της Τρίτης την Αταλάντη προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η δόνηση ήταν μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχε εστιακό βάθος 11,8 χιλιόμετρα και σημειώθηκε 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αταλάντης.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.2 || 15 km N of #Livadeiá (#Greece) || 5 min ago (local time 22:28:38). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/dY1wFcTJOT

— EMSC (@LastQuake) June 13, 2023