Νεπάλ: Βρέθηκε το αεροσκάφος που αγνοούνταν από την Κυριακή – Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν επιζήσαντες

Εντοπίστηκε το αεροπλάνο που είχε χαθεί στο Νεπάλ την Κυριακή 29/5 με 22 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους τέσσερις υπηκόοι Ινδίας και δύο υπηκόοι Γερμανίας, όπως ανακοίνωσε αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς να διευκρινίσει εάν επέζησε κανείς.

«Ομάδα έρευνας και διάσωσης (…) εντόπισε τον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους», και «μοιράστηκε φωτογραφία», ενώ «άλλες ομάδες πάνε εκεί για να μάθουμε περισσότερα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού Ναραγιάν Σιλουάλ μέσω Twitter, μεταφορτώνοντας φωτογραφία στην οποία είναι διακριτός ο αριθμός του αεροπλάνου της εταιρείας Tara Air (9Ν-ΑΕΤ), σε κομμάτι της ουράς που βρίσκεται πλάι σε άλλα διάσπαρτα συντρίμμια στην πλαγιά βουνού. Οι επιχειρήσεις έρευνας, που είχαν διακοπεί τη νύχτα, ξανάρχισαν σήμερα το πρωί.

Το δικινητήριο Twin Otter είχε απογειωθεί από την Ποχάρα (κεντροδυτικό Νεπάλ) χθες στις 09:55 (τοπική ώρα· 07:10 ώρα Ελλάδας) προτού χαθεί κάθε ραδιοεπικοινωνία. Είχε τριμελές πλήρωμα και οι εθνικότητες των μελών του δεν έχουν διευκρινιστεί. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως έχουν ανασυρθεί 14 σοροί.

Nepal plane crash | A team led by Nepal Police inspector Raj Kumar Tamang reaches the crash site by air.

“Some of the bodies of the passengers are beyond recognition. Police gathering the remains” the official says.

