Νετανιάχου: Εκανε αλλαγές της «τελευταίας στιγμής» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αιφνιδιάζοντας τις αραβικές χώρες

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν δύο βασικές διαφορές μεταξύ του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα που παρουσιάστηκε στις αραβικές και ισλαμικές χώρες και αυτού που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, χάρη στις «τελευταίες αλλαγές» του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News.

Η ειρωνεία του Τραμπ σε Πούτιν: «Είσαι χάρτινη τίγρης;»

Σύμφωνα με την Λόρα Μπλουμενφελντ, πρώην ανώτερη σύμβουλος της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, η δεινή κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλοί λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα έχει αναγκάσει όλα τα μέρη να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ όταν η Μπλουμενφελντ εργαζόταν προηγουμένως στην κυβέρνηση, οι χώρες του Κόλπου αρνούνταν να συμμετάσχουν.

Ωστόσο, λέει:

«Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρξαν τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής. Ο Νετανιάχου είχε την τελευταία λέξη με τον Πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο πριν από την ανακοίνωση του σχεδίου και υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ αυτού που συμφώνησαν ο αραβικός και ο ισλαμικός κόσμος και αυτού που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ».

Δύο από τις βασικές διαφορές ήταν το πώς και πότε θα αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός και το ζήτημα της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης.

Σύμφωνα με το AXIOS, οι αλλαγές αυτές, εξέπληξαν τους ηγέτες των αραβικών χωρών.

Πρωθυπουργός Κατάρ: Μέρη του σχεδίου απαιτούν διευκρινίσεις

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωνε στο Al Jazeera ότι μέρη του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα απαιτούν διευκρίνιση ή διαπραγμάτευση.

Το Κατάρ έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις γύρω από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Ο σύμμαχος των ΗΠΑ έχει ενεργήσει ως ένας από τους σημαντικούς μεσάζοντες με τη Χαμάς, αλλά βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ νωρίτερα αυτό το μήνα.

Αντανακλώντας τον ρόλο της, την ημέρα που ο Τραμπ ανακοίνωσε το «ολοκληρωμένο» σχέδιό του, η Ντόχα είχε μια τεχνική ομάδα στο Λευκό Οίκο. Ο ηγέτης της μίλησε επίσης με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, με τον Ισραηλινό ηγέτη να ζητά συγγνώμη για τον βομβαρδισμό της πρωτεύουσας του Κατάρ.

Ωστόσο, μιλώντας στο Al Jazeera, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ αλ Θάνι, δήλωσε ότι πολλά σημεία του σχεδίου του Τραμπ απαιτούν διευκρίνιση ή διαπραγμάτευση.

