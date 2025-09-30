Νετανιάχου: Εκανε αλλαγές της «τελευταίας στιγμής» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αιφνιδιάζοντας τις αραβικές χώρες

Υπήρχαν δύο βασικές διαφορές

Νετανιάχου: Εκανε αλλαγές της «τελευταίας στιγμής» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αιφνιδιάζοντας τις αραβικές χώρες
30 Σεπ. 2025 21:43
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν δύο βασικές διαφορές μεταξύ του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα που παρουσιάστηκε στις αραβικές και ισλαμικές χώρες και αυτού που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, χάρη στις «τελευταίες αλλαγές» του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News.

Η ειρωνεία του Τραμπ σε Πούτιν: «Είσαι χάρτινη τίγρης;»

Σύμφωνα με την Λόρα Μπλουμενφελντ, πρώην ανώτερη σύμβουλος της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, η δεινή κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλοί λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα έχει αναγκάσει όλα τα μέρη να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ όταν η Μπλουμενφελντ εργαζόταν προηγουμένως στην κυβέρνηση, οι χώρες του Κόλπου αρνούνταν να συμμετάσχουν.

Ωστόσο, λέει:

«Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρξαν τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής. Ο Νετανιάχου είχε την τελευταία λέξη με τον Πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο πριν από την ανακοίνωση του σχεδίου και υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ αυτού που συμφώνησαν ο αραβικός και ο ισλαμικός κόσμος και αυτού που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ».

Δύο από τις βασικές διαφορές ήταν το πώς και πότε θα αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός και το ζήτημα της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης.

Σύμφωνα με το AXIOS, οι αλλαγές αυτές, εξέπληξαν τους ηγέτες των αραβικών χωρών.

Πρωθυπουργός Κατάρ: Μέρη του σχεδίου απαιτούν διευκρινίσεις

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωνε στο Al Jazeera ότι μέρη του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα απαιτούν διευκρίνιση ή διαπραγμάτευση.

Το Κατάρ έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις γύρω από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Ο σύμμαχος των ΗΠΑ έχει ενεργήσει ως ένας από τους σημαντικούς μεσάζοντες με τη Χαμάς, αλλά βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ νωρίτερα αυτό το μήνα.

Αντανακλώντας τον ρόλο της, την ημέρα που ο Τραμπ ανακοίνωσε το «ολοκληρωμένο» σχέδιό του, η Ντόχα είχε μια τεχνική ομάδα στο Λευκό Οίκο. Ο ηγέτης της μίλησε επίσης με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, με τον Ισραηλινό ηγέτη να ζητά συγγνώμη για τον βομβαρδισμό της πρωτεύουσας του Κατάρ.

Ωστόσο, μιλώντας στο Al Jazeera, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ αλ Θάνι, δήλωσε ότι πολλά σημεία του σχεδίου του Τραμπ απαιτούν διευκρίνιση ή διαπραγμάτευση.
