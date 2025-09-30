Η ειρωνεία του Τραμπ σε Πούτιν: «Είσαι χάρτινη τίγρης;»

Τόνισε πως ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία, είναι ο «χειρότερος μετά τον Β’ Παγκόσμιο», ενώ, εμφανίστηκε αισιόδοξος θα υπάρξει διέξοδος από τις εχθροπραξίες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε»

30 Σεπ. 2025 20:51
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ… αυτοαποθεώθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία τις ειρηνευτικές του ικανότητες, αλλά δήλωσε ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα και την Ουκρανία εξακολουθούν να μαίνονται, παρά τη μεσολάβηση της κυβέρνησής του.

Σε ομιλία του ενώπιον των στρατιωτικών διοικητών στο Κουάντικο, στη Βιρτζίνια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρειάζεται να συναντηθούν κατ’ ιδίαν για να διευθετήσουν τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Μάλιστα τόνισε πως ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία, είναι ο «χειρότερος μετά τον Β’ Παγκόσμιο», ενώ, εμφανίστηκε αισιόδοξος θα υπάρξει διέξοδος από τις εχθροπραξίες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε».

Παράλληλα για άλλη μία φορά, δήλωσε έντονα απογοητευμένος από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστηρίζοντας πως θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στον πόλεμο «μέσα σε μία εβδομάδα».

Μάλιστα ειρωνεύτηκε τον Ρώσο πρόεδρο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Του είπα, ξέρεις, αυτό δεν φαίνεται και τόσο καλό για σένα. Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κρατήσει μια βδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρης;».
