Στέλεχος της Χαμάς: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αγνοεί τα συμφέροντα των Παλαιστινίων

30 Σεπ. 2025 19:43
Pelop News

Μιλώντας στο BBC στέλεχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση δύσκολα θα αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα, επισημαίνοντας πως «υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ και αγνοεί αυτά του παλαιστινιακού λαού».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Χαμάς δεν είναι πιθανό να συμφωνήσει να αφοπλιστεί και να παραδώσει τα όπλα της, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση του σχεδίου. Επιπλέον, αντιτίθεται στην προτεινόμενη ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, την οποία θεωρεί ως νέα μορφή κατοχής.

Το σχέδιο υιοθετήθηκε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τις συνομιλίες του στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ωστόσο η Χαμάς δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη απάντηση. Το Κατάρ ανέφερε ότι η οργάνωση εξετάζει «υπεύθυνα» την αμερικανική πρόταση.

Σύμφωνα με το BBC, ο στρατιωτικός διοικητής της οργάνωσης στη Γάζα, Εζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει τον ένοπλο αγώνα, ενώ τα στελέχη εκτός Γάζας έχουν περιορισμένο ρόλο καθώς δεν ελέγχουν τους ομήρους. Στις συζητήσεις συμμετέχουν και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με την Ισλαμική Τζιχάντ να απορρίπτει ανοιχτά το σχέδιο.

Κεντρικό σημείο διαφωνίας για τη Χαμάς είναι η απαίτηση να παραδώσει όλους τους ομήρους ταυτόχρονα, κάτι που θεωρεί ότι αφαιρεί το μοναδικό της διαπραγματευτικό χαρτί. Παρά τη στήριξη του Τραμπ, υπάρχει βαθιά δυσπιστία ότι το Ισραήλ δεν θα επαναλάβει στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά την απελευθέρωση των ομήρων, ιδίως μετά την απόπειρα δολοφονίας ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Επιπλέον, στον χάρτη που παρουσίασε η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να προβλέπεται ζώνη ασφαλείας στα νότια σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο, σημείο που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει νέα ένταση εάν εμπλακεί το Ισραήλ.
