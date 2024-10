Νετανιάχου: Ενέκρινε τα σχέδια για επίθεση στο Ιράν – «Θα χτυπήσουμε ανελέητα»

Έδωσε το σήμα του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ για την επίθεση στο Ιράν, την οποία είχε προαναγγείλει μερικές ώρες νωρίτερα σήμερα.

JUST IN: 🇮🇱🇮🇷 Israeli Prime Minister Netanyahu officially approves plans to attack Iran. pic.twitter.com/JPzVgn9bvG

Παράλληλα απέρριψε απόψε τις κατηγορίες ότι ο ισραηλινός στρατός έβαλε σκόπιμα στο στόχαστρο τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στον Λίβανο (NIFIL), χαρακτηρίζοντάς τις «εντελώς λανθασμένες». Επανέλαβε επίσης την έκκλησή του προς τους κυανόκρανους να αποσυρθούν από τις εμπόλεμες ζώνες.

Ξεκάθαρο μήνυμα Νετανιάχου: «Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε ανελέητα τη Χεζμπολάχ σε όλo τον Λίβανο και τη Βηρυτό»

Το Ισραήλ λυπάται για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε στο προσωπικό της UNIFIL, τόνισε. Ο στρατός, συνέχισε ο Νετανιάχου, έκανε ό,τι μπορούσε να αποφύγει να βλάψει τα μέλη της δύναμης ενώ έπληττε τους μαχητές της Χεζμπολάχ.

«Όμως ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού της UNIFIL είναι να λάβει υπόψη της η UNIFIL το αίτημα του Ισραήλ και να απομακρυνθεί προσωρινά από τον κίνδυνο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στη βάση που χτυπήθηκε, διεμήνυσε ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει όλο τον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της Βηρυτού, απαντώντας στις φήμες ότι υπαναχώρησε σε αμερικανικό αίτημα να μην χτυπήσει την ιρανική πρωτεύουσα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα για πρώτη φορά χτυπήθηκε οικισμός, χριστιανικός μάλιστα, στα βόρεια της χώρας, με απολογισμό 18 νεκρούς.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο κάλεσε τους πολίτες της να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα, ενώ συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα το Ισραήλ.

Το απόγευμα της Δευτέρας ήχησαν επίσης οι σειρήνες σε 182 περιοχές του Ισραήλ, λόγω απειλής για χτυπήματα με ρουκέτες.

Tel Aviv and large parts of central Israel ran to the shelters moments ago.

Where: Tel Aviv, Gordon Beach

When: 14 10 2024 17:35

What: #wartimeTLV #TelAvivUnderAttack pic.twitter.com/asUovPxXwi

— Thomas Schlijper תומאס סלייפר🎗️ (@schlijperisrael) October 14, 2024