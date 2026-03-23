Νετανιάχου για Ιράν: «Αυτοί είναι σε πτώση, εμείς σε άνοδο»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για να οδηγήσει τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν σε «πεδία στα οποία δεν έχουν βρεθεί ποτέ», και επισημαίνει το πλεονέκτημα της Ιερουσαλήμ έναντι της Τεχεράνης, σε ένα βίντεο στα εβραϊκά όπου συνομιλεί με τον βουλευτή Μποάζ Μπίσμουθ, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας.

Δεν είναι σαφές αν η καταγεγραμμένη συνομιλία έλαβε χώρα πριν ή μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Στο βίντεο, ο Μπίσμουθ λέει στον Νετανιάχου: «Ακούω ότι οι Ιρανοί θέλουν να κλείσουν το θέμα… δεν πρέπει να υπάρξει κακή συμφωνία [μαζί τους]», υπενθυμίζοντας στον πρωθυπουργό τις προηγούμενες προσπάθειές του να εμποδίσει ανεπιθύμητες πυρηνικές συμφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Εργαζόμαστε για να οδηγήσουμε το Ισραήλ σε μέρη που δεν έχει πάει ποτέ, και επίσης το Ιράν σε μέρη που δεν έχει πάει ποτέ. Αυτοί είναι σε πτώση, εμείς είμαστε σε άνοδο», απαντά ο Νετανιάχου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



