Νετανιάχου για Ιράν: «Η Δύση άργησε να δει την απειλή»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η Δύση είχε για χρόνια υποτιμήσει την πρόοδο του Ιράν στα πυρηνικά και στα οπλικά συστήματα, προειδοποιώντας ότι η απειλή δεν αφορά μόνο το Ισραήλ, αλλά και την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

31 Μαρ. 2026 17:12
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Newsmax ότι το Ιράν είχε πλησιάσει στην απόκτηση πυρηνικών όπλων και εξελιγμένων συστημάτων μεταφοράς, υποστηρίζοντας πως δυτικοί ηγέτες δεν είχαν εκτιμήσει έγκαιρα το μέγεθος της απειλής. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο την ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά αγγίζει ευθέως και τη Δύση.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι η ιρανική πρόοδος στον τομέα των πυρηνικών και των πυραυλικών δυνατοτήτων είχε υποτιμηθεί επί χρόνια, κάτι που, κατά την εκτίμησή του, συνέβαλε στη σημερινή κρίση. «Το ερώτημα είναι αν η Δύση θα αφυπνιστεί», είπε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει εδώ και καιρό την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και των μέσων για τη μεταφορά τους.

Στη συνέντευξη έγινε επίσης αναφορά σε πρόσφατη απόπειρα επίθεσης κοντά στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία, την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε ως ένδειξη ότι αυξάνεται σταδιακά η εμβέλεια των ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων. Σύμφωνα με τη διατύπωση που αποδίδεται στη συνέντευξη, τόνισε ότι η συγκεκριμένη ακτίνα φέρνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης εντός δυνητικού βεληνεκούς.

Τα εύσημα στον Τραμπ

Ο Νετανιάχου εξήρε την «αξιοσημείωτη ηγεσία και αποφασιστικότητα» του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αντιληφθεί εδώ και χρόνια την απειλή που, κατά τον ίδιο, συνιστά το ιρανικό καθεστώς. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν το 2018 από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή απέτρεψε την περαιτέρω αξιοποίηση κενών της συμφωνίας από την Τεχεράνη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι ο Τραμπ έχει ζητήσει να απομακρυνθούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, παρουσιάζοντας το ζήτημα ως βασικό σημείο της αμερικανικής γραμμής. Σε μια περίοδο που οι εξελίξεις στην περιοχή παραμένουν ραγδαίες, ο Νετανιάχου επιχείρησε έτσι να συνδέσει ευθέως τη στάση της Ουάσιγκτον με την ανάγκη πιο σκληρής αντιμετώπισης της Τεχεράνης.

