Νετανιάχου και Χαμάς διαψεύδουν την εκεχειρία στην Γάζα: «Αποκλεισμένη» η ανθρωπιστική βοήθεια – BINTEO

Ο Ιζάλ ελ Ρεσίκ, αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι δεν αληθεύουν οι αναφορές σύμφωνα με τις οποίες θα ανοίξει το πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου και πρόσθεσε ότι δεν κηρύχθηκε προσωρινή εκεχειρία.

Νωρίτερα αιγυπτιακές πηγές είχαν επισημάνει ότι επετεύχθη συμφωνία για την επαναλειτουργία του περάσματος στις 09:00 σήμερα το πρωί προκειμένου να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ωστόσο και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει «εκεχειρία» μεταξύ του Ισραήλ και τη Χαμάς.

«Δεν υπάρχει εκεχειρία και ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα με αντάλλαγμα την απομάκρυνση των αλλοδαπών», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Στο μεταξύ, στη Ράφα, στα σύνορα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και του Σινά στην Αίγυπτο, βρίσκεται το μοναδικό χερσαίο πέρασμα από τον θύλακα προς μια περιοχή που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Εικόνες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters δείχνουν φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια από αιγυπτιακές μη κυβερνητικές οργανώσεις να βρίσκονται στην πόλη αλ Αρίς στο Σινά σήμερα το πρωί αναμένοντας να λάβουν άδεια για το πολύωρο ταξίδι ως τη Ράφα.

