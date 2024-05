Πιρς Μόργκαν: Υπερασπιζόμουν το Ισραήλ, αλλά είναι φρικτά αυτά που βλέπω σήμερα από τη Ράφα ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πιρς Μόργκαν χαρακτήρισε φρικτές τις εικόνες από τη Ράφα με ανάρτησή του στο «Χ».

Στην ανάρτησή του σημειώνει ότι είχε υπερασπιστεί το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αλλά αυτό που γίνεται τώρα με τη σφαγή τόσων αθώων, είναι φρικτό.

«Οι σκηνές από τη Ράφα κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι φρικτές. Υπερασπίστηκα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του μετά την 7η Οκτωβρίου, αλλά το να σφάζεις τόσους πολλούς αθώους ανθρώπους, σε έναν καταυλισμό προσφύγων, είναι αδικαιολόγητο. Σταματήστε αυτό τώρα Μπέντζαμιν Νετανιάχου», έγραψε συγκεκριμένα στο «Χ».

The scenes from Rafah overnight are horrific.

I’ve defended Israel’s right to defend itself after Oct7, but slaughtering so many innocent people as they cower in a refugee camp is indefensible.

Stop this now @netanyahu .

— Piers Morgan (@piersmorgan) May 27, 2024