«Προτιμώ τον Λιάγκα από τον Σοϊλέδη. Sorry! 7 χρόνια φαγούρας»

Στη φημολογούμενη σχέση ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Ελίζαμπεθ Ελέτσι μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Γεια σου, το μεσημέρι της Κυριακής 16/6.

Η ίδια μίλησε και για τον έγγαμο βίο με τον Νεκτάριο Λεμονίδη.

«Πεθαίνω με αυτό το ειδύλλιο! Μπράβο στον Λιάγκα δεν του το είχα», είπε αρχικά.

«Ο Γιώργος έχει τρέλα με τα λεπτά, καλλίγραμμα πόδια και τις λεπτές γάμπες. Νομίζω ότι αυτό βρήκε. Η Μαρία είναι θεάρα και κορμάρα. Προτιμώ τον Λιάγκα από τον Άρη Σοϊλέδη. Sorry! 7 χρόνια φαγούρας. Όταν τη δω θα της πω συγχαρητήρια! Go, go, go».

