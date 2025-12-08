Νετανιάχου: Στις 29 Δεκεμβρίου θα συναντηθεί με τον Τραμπ για τη Γάζα

Προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στην κατάπαυση του πυρός

08 Δεκ. 2025 18:30
Pelop News

Γνωστοποιήθηκε ότι στις 29 Δεκεμβρίου θα συναντηθεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Χθες, Κυριακή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Τραμπ τη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αργότερα αυτόν τον μήνα. Κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο.

Και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορήσει κατ΄επανάληψη η μία την άλλη για παραβίαση της εκεχειρίας ενώ μεγάλα κενά παραμένουν σε κρίσιμα ζητήματα που μένουν να συζητηθούν βάσει του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, περιλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς, της διακυβέρνησης της μεταπολεμικής Γάζας και της σύνθεσης και εντολής μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας στον θύλακα.

«Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου, θα συζητήσουν μελλοντικά βήματα και φάσεις και τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού δήλωσαν την 1η Δεκεμβρίου ότι ο Τραμπ προσκάλεσε τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν στη συνέχεια ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στη Φλόριντα.

