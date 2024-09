Νετανιάχου στους πολίτες του Ιράν: Η χώρα σας θα ελευθερωθεί νωρίτερα απ’ όσο νομίζετε

Μήνυμα στους πολίτες του Ιράν έστειλε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντάς τους ότι «το καθεστώς της Τεχεράνης δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτούς, τους σέρνει προς την άβυσσο» και «χρηματοδοτεί μόνο την τρομοκρατία και τα πυρηνικά όπλα».

«Όταν το Ιράν θα είναι επιτέλους ελεύθερο – και αυτή η στιγμή θα έρθει πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι νομίζει ο κόσμος – όλα θα είναι διαφορετικά. Οι δύο αρχαίοι λαοί μας, ο εβραϊκός λαός και ο περσικός λαός, θα έχουν επιτέλους ειρήνη» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

