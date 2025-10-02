Νετανιάχου: Συνεχάρη το Ναυτικό, τουλάχιστον 400 συλλήψεις

«Ολοκλήρωσαν την αποστολή τους κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο»

02 Οκτ. 2025 23:00
Pelop News

Ο  Μπενιαμίν Νετανιάχου εξήρε σήμερα (2/10/2025) τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις για όσα έκαναν σε διεθνή στολίσκο που προσπαθούσε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

«Συγχαίρω τους στρατιώτες και τους διοικητές του ναυτικού που ολοκλήρωσαν την αποστολή τους κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση.

«Η σπουδαία δράση τους εμπόδισε δεκάδες πλοία να εισέλθουν στην εμπόλεμη ζώνη και απέκρουσε μια εκστρατεία απονομιμοποίησης κατά του Ισραήλ», ανέφερε.

Τουλάχιστον 400 συλλήψεις
Πάνω από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 σκάφη του στολίσκου συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που κράτησε περίπου 12 ώρες, το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού απέτρεψε μια απόπειρα εισβολής μεγάλης κλίμακας από εκατοντάδες πρόσωπα που επέβαιναν σε 41 σκάφη και είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να παραβιάσουν τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο αξιωματούχος αυτός που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

«Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ασντόντ όπου τους ανέλαβε η ισραηλινή αστυνομία», πρόσθεσε.
