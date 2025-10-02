ΗΠΑ: Κυνηγός πυροβόλησε και σκότωσε 17χρονο γιατί τον πέρασε για σκίουρο!

Στις ΗΠΑ τραγικό θάνατο βρήκε ένας 17χρονος στην πολιτεία Άϊοβα, όπου ένας κυνηγός τον πυροβόλησε καθώς τον πέρασε για… σκίουρο.

Σύμφωνα με το CBS News, το θύμα ήταν ένας 17χρονος ονόματι Κάρσον Ράιαν, ο οποίος σκοτώθηκε από πυροβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Ο 17χρονος βρισκόταν σε εξόρμηση στην περιοχή Μπράιτον της Αϊόβα, προκειμένου να κυνηγήσει σκίουρους, ως μέλος μιας ομάδας κυνηγών.

Όπως ανέφεραν οι Αρχές, ένα μέλος της ομάδας του τον πυροβόλησε, καθώς τον πέρασε για σκίουρο, ωστόσο δεν δόθηκαν περισσότερες διευκρινίσεις ως προς το πώς ακριβώς έγινε το ατυχές περιστατικό.

Ο Ράιαν μεταφέρθηκε στο UI Health Care Medical Center, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Αϊόβα δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε στο περιστατικό μαζί με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Ουάσιγκτον.

O Κάρσον Ράιαν ήταν μέλος της ομάδας στίβου νέων της Ουάσινγκτον, η οποία δημοσίευσε ένα συλλυπητήριο μήνυμα στο Facebook:

«Η ομάδα στίβου των αγοριών της Ουάσινγκτον σας παρακαλεί να κρατήσετε την μητέρα, την οικογένεια, τους συμμαθητές και τους συμπαίκτες του Κάρσον στις καρδιές σας καθώς βιώνουμε την οδυνηρή απώλεια του Κάρσον. Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες», έγραφε η ανάρτηση.

