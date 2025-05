Νετανιάχου:Iσραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις σκότωσαν τον ηγέτη της Χαμάς, Μοχάμεντ Σινουάρ

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα (28.05.2025) ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις σκότωσαν τον στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, Μοχάμεντ Σινουάρ.

Κατά την διάρκεια ομιλίας του στη Κνεσέτ, την ισραηλινή Βουλή, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εξουδετέρωσαν τον Μοχάμεντ Σινουάρ, που είχε αναλάβηει την στρατιωτική ηγεσία της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Μαΐου 2025, το Ισραήλ είχε εξαπολύσει καταστροφικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον «κέντρου διοίκησης και ελέγχου», όπως το είχε χαρακτηρίσει ο ισραηλινός στρατός, που βρισκόταν κάτω από το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο στην πόλη Χαν Γιούνις.

BREAKING: Israeli PM Benjamin Netanyahu says the Hamas Gaza chief Mohammed Sinwar has been killed. https://t.co/JbuWQKAWpE



Στόχος της αεροπορικής επιδρομής ήταν ο Μοχάμεντ Σινουάρ, ο οποίος ήταν ο νέος επικεφαλής της στρατιωτικής «πτέρυγας» της Χαμάς, μετά τον θάνατο του αδελφού του, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση τον Οκτώβριο του 2024.

Μάλιστα, οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν νέα αεροπορική επίθεση στο ίδιο σημείο την επόμενη μέρα (14.05.2025), ενώ είχαν δημοσιεύσει και βίντεο από την αεροπορική επιχείρηση.

The IDF releases footage showing the aftermath of its strike on a Hamas subterranean command center below the European Hospital in southern Gaza, a strike that defense sources said targeted Hamas leader Muhammad Sinwar.

The video purports to show that the IDF strike uncovered… pic.twitter.com/wKzz593MIx

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 13, 2025