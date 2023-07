Netflix: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ της δίκης Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ

«Depp v Heard» είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ για την πολύκροτη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Τζόνι Ντεπ και την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.

Η παραγωγή του Netflix θα επικεντρωθεί γύρω από τη σκληρή αναμέτρηση ανέμεσα στους δύο Χολιγουντιανούς σταρ, που ανέδειξε νικητή τον Ντεπ και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Αυγούστου παγκοσμίως και στην Ελλάδα και θα αποτελείται από τρία επεισόδια.

Στόχος του Netflix είναι να αποδώσει τα όσα συνέβησαν όσο το δυνατό με πιο «ουδέτερη» οπτική στα γεγονότα. Το δελτίο Τύπου του ντοκιμαντέρ αναφέρει: «Η σειρά τριών επεισοδίων μπορεί να ρίξει νέο φως στην ιστορία που όλοι νομίζουν ότι ήδη γνωρίζουν».

Netflix is set to premiere new docuseries “DEPP V HEARD” on August 16th 🔥😳 pic.twitter.com/tvBQ5O87B4

— Daily Loud (@DailyLoud) July 21, 2023