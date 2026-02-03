New START στο παρά πέντε: Προειδοποίηση από τη Μόσχα για έναν πιο επικίνδυνο κόσμο χωρίς συμφωνία

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, η Ρωσία προειδοποιεί ότι η εκπνοή της συνθήκης New START χωρίς διάδοχο πλαίσιο μπορεί να οδηγήσει σε νέα, επικίνδυνη φάση στρατηγικής αστάθειας.

New START στο παρά πέντε: Προειδοποίηση από τη Μόσχα για έναν πιο επικίνδυνο κόσμο χωρίς συμφωνία
03 Φεβ. 2026 13:29
Pelop News

Χωρίς απάντηση από την Ουάσινγκτον παραμένει, σύμφωνα με τη Μόσχα, η ρωσική πρωτοβουλία για παράταση της συνθήκης New START, που αφορά τη μείωση και τον περιορισμό των στρατηγικών επιθετικών όπλων. Την επισήμανση αυτή έκανε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνο, Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα.

«Ο χρόνος πλέον συρρικνώνεται και σε λίγες ημέρες ο κόσμος μπορεί να βρεθεί σε μια πιο επικίνδυνη κατάσταση από αυτήν που γνωρίζαμε έως σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά, σκιαγραφώντας το ενδεχόμενο ενός κενού στρατηγικού ελέγχου.

Η ισχύς της συνθήκης New START – γνωστής και ως START III – λήγει στις 5 Φεβρουαρίου 2026, ενώ, βάσει των προβλέψεών της, δεν μπορεί να υπάρξει νέα επίσημη παράταση. Η μοναδική πενταετής ανανέωση που προέβλεπε το πλαίσιο είχε ήδη ενεργοποιηθεί το 2021 από τις δύο πλευρές.

Το φθινόπωρο που προηγήθηκε, ο πρόεδρος της Ρωσίας είχε προτείνει την άτυπη συνέχιση της εφαρμογής των όρων της συνθήκης για ακόμη έναν χρόνο, έως τον Φεβρουάριο του 2027, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η πλήρης κατάρρευση του μηχανισμού ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών. Παράλληλα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, είχε θέσει ως προϋπόθεση για την επανενεργοποίηση της συμφωνίας την άρση των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ρωσικές πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αντιμετωπίσει θετικά την πρόταση, χωρίς ωστόσο να υπάρξει έως σήμερα επίσημη αμερικανική απάντηση.

Με την ημερομηνία λήξης να πλησιάζει, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς η New START αποτελεί την τελευταία ενεργή συνθήκη ελέγχου πυρηνικών εξοπλισμών ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Reuters: Κοντά σε απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών η Ελλάδα
16:22 Μάντσεστερ: Συνετρίβη μικρό αεροπλάνο – Πήδηξε με αλεξίπτωτο ένας από τους επιβάτες του
16:14 Στην Πάτρα ο Άδωνις Γεωργιάδης: Περιοδεία σε νοσοκομεία και κομματική εκδήλωση – Τον περίμεναν υγειονομικοί με διαμαρτυρία
16:04 Η Μαρία Καρυστιανού, το κόμμα, η ανακοίνωση και η ταύτιση με δύο έγκριτες πένες
15:56 Πλημμύρες «έπνιξαν» το Πολύκαστρο Κιλκίς – Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό
15:48 NASA: Αναβλήθηκε η επανδρωμένη αποστολή Artemis 2 γύρω από τη Σελήνη – Πότε θα γίνει η εκτόξευση
15:40 Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο 90% το έργο της επέκτασης προς την Καλαμαριά ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Ζελένσκι: Οι διαπραγματευτές θα αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική μας μετά τη ρωσική επίθεση
15:24 Κρήτη: Οπλισμός και εκρηκτικά βρέθηκαν σε παλιό μαντρί κοντά στα Βορίζια
15:16 Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026!
15:08 Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
15:00 Επιτιμοποίηση του σκηνοθέτη-σεναριογράφου Γιάννη Οικονομίδη από το ΕΑΠ: Για το έργο και τη διεισδυτική ματιά του
14:58 Υπόθεση Λόρας: Το μήνυμα της Lufthansa στην ΕΛΑΣ – «Ταξίδεψε μόνη της, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες»
14:54 Νίκος Μπίστης μετά την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά: «Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να ενώσει και να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη»
14:52 Ο Πέλοπας επιτυχίες στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου – Φωτογραφίες
14:49 Βιολάντα: Αγώνας δρόμου για να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες – «Εξουδετερώνουν» το προπάνιο, στο μικροσκόπιο άδειες και καταγγελίες
14:44 Ο Προμηθέας κερδίζει το Μαρούσι και… πάει Final-8
14:43 Πλεύρης: Απέλαση και ανάκληση άδειας διαμονής για όσους λειτουργούν παράνομους λατρευτικούς χώρους
14:40 H Grid Telecom προχωρεί στην ανάπτυξη της ψηφιακής σύνδεσης ARTEMIS μεταξύ Κρήτης και Αιγύπτου
14:37 Ξεκινά ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο: Πότε εφαρμόζεται και πώς θα συνυπολογίζεται με τις Πανελλαδικές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ