New START στο παρά πέντε: Προειδοποίηση από τη Μόσχα για έναν πιο επικίνδυνο κόσμο χωρίς συμφωνία

Χωρίς απάντηση από την Ουάσινγκτον παραμένει, σύμφωνα με τη Μόσχα, η ρωσική πρωτοβουλία για παράταση της συνθήκης New START, που αφορά τη μείωση και τον περιορισμό των στρατηγικών επιθετικών όπλων. Την επισήμανση αυτή έκανε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνο, Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα.

«Ο χρόνος πλέον συρρικνώνεται και σε λίγες ημέρες ο κόσμος μπορεί να βρεθεί σε μια πιο επικίνδυνη κατάσταση από αυτήν που γνωρίζαμε έως σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά, σκιαγραφώντας το ενδεχόμενο ενός κενού στρατηγικού ελέγχου.

Η ισχύς της συνθήκης New START – γνωστής και ως START III – λήγει στις 5 Φεβρουαρίου 2026, ενώ, βάσει των προβλέψεών της, δεν μπορεί να υπάρξει νέα επίσημη παράταση. Η μοναδική πενταετής ανανέωση που προέβλεπε το πλαίσιο είχε ήδη ενεργοποιηθεί το 2021 από τις δύο πλευρές.

Το φθινόπωρο που προηγήθηκε, ο πρόεδρος της Ρωσίας είχε προτείνει την άτυπη συνέχιση της εφαρμογής των όρων της συνθήκης για ακόμη έναν χρόνο, έως τον Φεβρουάριο του 2027, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η πλήρης κατάρρευση του μηχανισμού ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών. Παράλληλα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, είχε θέσει ως προϋπόθεση για την επανενεργοποίηση της συμφωνίας την άρση των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ρωσικές πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αντιμετωπίσει θετικά την πρόταση, χωρίς ωστόσο να υπάρξει έως σήμερα επίσημη αμερικανική απάντηση.

Με την ημερομηνία λήξης να πλησιάζει, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς η New START αποτελεί την τελευταία ενεργή συνθήκη ελέγχου πυρηνικών εξοπλισμών ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



