New York Times: Η πρώτη αμερικανική επίθεση από χώρα του Κόλπου, βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Μπαχρέιν στο Ιράν

14 Μαρ. 2026 11:24
Νέες διαστάσεις παίρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καθώς οι New York Times επιβεβαιώνουν το πρώτο χτύπημα από χώρα του Κόλπου στο Ιράν. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, φαίνονται βαλλιστικοί πύραυλοι να εκτοξεύονται από το Μπαχρέιν, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν η επίθεση έγινε από τον στρατό των ΗΠΑ ή του Μπαχρέιν.

Από την ημέρα που ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο στο Ιράν, η Τεχεράνη απαντά με πλήγματα σε -ζωτικής σημασίας- θέσεις στις χώρες του Κόλπου. Ανάμεσα σε αυτές και το Μπαχρέιν το οποίο δέχθηκε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε κτίρια και διυλιστήρια και να σκοτωθεί τουλάχιστον μία γυναίκα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει πως έχουν αντιμετωπίσει τουλάχιστον 100 πυραύλους και 191 drones.

To Μπαχρέιν φιλοξενεί στα εδάφη του τον 5ο στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε φαίνονται πύραυλοι να εκτοξεύονται από τα εδάφη του Μπαχρέιν χωρίς να έχει γίνει γνωστό ποιος στρατός εμπλέκεται στην επίθεση.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες πυραύλους και drones προς τις χώρες του Κόλπου τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κατηγορώντας τες πως επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται τα εδάφη τους ως βάση για αμερικανικές επιθέσεις.


Οι περισσότερες χώρες του Κόλπου το έχουν αρνηθεί και έχουν δηλώσει δημόσια ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους ή του εναέριου χώρου τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, παρότι οι περισσότερες φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Η κυβέρνηση του Μπαχρέιν δήλωσε στους Times ότι ο στρατός της «δεν έχει συμμετάσχει σε καμία επιθετική επιχείρηση».

Το βίντεο με την επίθεση από τα εδάφη του Μπαχρέιν
Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media στις 7 Μαρτίου και επαληθεύτηκε από τους New York Times ότι τραβήχτηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή και αεροδρόμιο στο βόρειο Μπαχρέιν.

Δείχνει δύο πυραύλους να εκτοξεύονται στον αέρα, αφήνοντας λευκά ίχνη καπνού στον ουρανό, και να κατευθύνονται βορειοανατολικά πάνω από τη θάλασσα προς το Ιράν.

Ο εκτοξευτήρας του πρώτου πυραύλου κρύβεται από ένα κτίριο, αλλά ο δεύτερος πύραυλος που εκτοξεύτηκε, προδίδει τον στοιχεία του δεύτερου εκτοξευτήρα.

Σύμφωνα με τον Wes J. Bryant, αναλυτή εθνικής ασφάλειας και πρώην μέλος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, και τον Fabian Hoffmann, ειδικό στους πυραύλους στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, ο εκτοξευτήρας αυτός είναι ένα αμερικανικής κατασκευής M142 HIMARS.

Ο αμερικανικός στρατός έχει δηλώσει ότι χρησιμοποιεί το HIMARS στον πόλεμο με το Ιράν.

 

«Το Μπαχρέιν έχει υποστεί μια απαράδεκτη σειρά απρόκλητων επιθέσεων με πυραύλους και drones από το Ιράν», δήλωσε η κυβέρνηση στους Times. Ο στρατός της χώρας «δεν έχει συμμετάσχει σε επιθετικές επιχειρήσεις», αλλά «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει».

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση 4 συστημάτων HIMARS στο Μπαχρέιν τον Αύγουστο του 2025, όμως οι παραδόσεις οπλικών συστημάτων συνήθως χρειάζονται χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Δεν υπάρχει δημόσια ένδειξη ότι έχουν ήδη παραδοθεί ή ενταχθεί στο οπλοστάσιο της χώρας.

Οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις είναι οι μόνες ξένες στρατιωτικές δυνάμεις με μόνιμη παρουσία στο Μπαχρέιν, και ο βρετανικός στρατός δεν χρησιμοποιεί HIMARS.

Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα που φαίνεται στο βίντεο πιθανότατα χρησιμοποιείται από αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό.

Παρότι οι περισσότερες κυβερνήσεις του Κόλπου έχουν καταδικάσει το Ιράν, όλες έχουν αποφύγει να συμμετάσχουν δημόσια στον πόλεμο, φοβούμενες ότι η εμπλοκή τους σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη περισσότερες επιθέσεις στο έδαφός τους.

Την Πέμπτη, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φάνηκε να προειδοποιεί τους γείτονες της χώρας στη Μέση Ανατολή να περιορίσουν δραστικά τη στρατιωτική συνεργασία τους με τις ΗΠΑ.

«Τους προτείνω να κλείσουν αυτές τις βάσεις το συντομότερο δυνατό», είπε, «γιατί πλέον θα πρέπει να έχουν καταλάβει ότι ο ισχυρισμός της Αμερικής πως εγκαθιδρύει ασφάλεια και ειρήνη δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένα ψέμα».

Το Μπαχρέιν έχει επίσης αναπτύξει σχέσεις με το Ισραήλ και μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμφώνησε να αναγνωρίσει το Ισραήλ στις Συμφωνίες του Αβραάμ το 2020, που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ.

Και ενώ όλες οι χώρες του Κόλπου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ, ο αμυντικός μηχανισμός του Μπαχρέιν είναι από τους πιο στενά ενσωματωμένους με τον αμερικανικό στρατό. «Αυτό σημαίνει στενότερη ευθυγράμμιση με τις αμερικανικές αμυντικές πολιτικές», είπε ο κ. Samaan.

Ο στρατός του Μπαχρέιν είναι σχετικά μικρός. Ο συνολικός πληθυσμός του νησιού είναι περίπου 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι. Συχνά περιγράφεται από μελετητές ως δύναμη που επικεντρώνεται κυρίως στην προστασία της βασιλικής οικογένειας και στην εσωτερική ασφάλεια, παρά σε εξωτερικές απειλές.

Οι εκκλήσεις για την απομάκρυνση του αμερικανικού στρατού είναι σχετικά συχνές στις διαδηλώσεις στο Μπαχρέιν.

