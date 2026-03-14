Επίθεση δέχτηκε η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, ΒΙΝΤΕΟ

Στη Βαγδάτη επίθεση δέχτηκε σήμερα (14/3/2026) η αμερικανική πρεσβεία. Όπως φαίνεται και από τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, πυκνός καπνός έχει υψωθεί πάνω από το κτίριο στο κέντρο της ιρακινής πρωτεύουσας.

Ολλανδία: Δυνατή έκρηξη και σοβαρές ζημιές σε εβραϊκό σχολείο

Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, η αμερικανική πρεσβεία χτυπήθηκε από πύραυλο, ενώ όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο η επίθεση πραγματοποιήθηκε από drone.

«Ένα drone έπληξε την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη», είπε ο Ιρακινός αξιωματικός στο AFP.

Δεύτερο στέλεχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε την επίθεση εναντίον της εγκατάστασης. Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές, χτυπήθηκε και το ελικοδρόμιο της πρεσβείας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πρεσβεία των ΗΠΑ ή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

‼️🇺🇸🇮🇶—-More images of the destroyed C-RAM air Defense system and accompanying radar at the US Embassy in Baghdad, Iraq. Reports also indicate the helicopter landing pad for the embassy was also struck. And Trump still wants to claiming that Irans weapons lack precision, jeez. pic.twitter.com/OvQb5Io7zU — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) March 14, 2026

NOW: Smoke and fire seen at US Embassy compound in Baghdad, Iraq after reported Iranian drone attack pic.twitter.com/FeKTpa6LoJ — Rapid Report (@RapidReport2025) March 14, 2026

🚨Developing: Iraq: The US embassy in Baghdad was subjected to an attack targeting its air defense radar system pic.twitter.com/vdU8AH7qne — Informer (@X_Informer_X) March 14, 2026

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά από δυο αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν είναι γνωστό από ποιους έγιναν, που σκότωσαν δύο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά, κατά πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



