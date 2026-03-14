Ολλανδία: Δυνατή έκρηξη και σοβαρές ζημιές σε εβραϊκό σχολείο

Στην Ολλανδία σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, μια έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ.

Η Δήμαρχος της πόλης, Φέμκε Χαλσέμα, δήλωσε ότι θεωρεί πως η έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική κατάφεραν να επέμβουν άμεσα και η ζημιά στο σχολείο ήταν περιορισμένη.

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν υπήρξαν τραυματισμοί. Η αστυνομία εξετάζει βίντεο από κάμερες παρακολούθησης, που φαίνεται να δείχνουν το άτομο που πυροδότησε τη βόμβα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εβραϊκά σχολεία, συναγωγές και άλλοι θεσμοί σε όλο τον κόσμο έχουν αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας, μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν τον προηγούμενο μήνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



