Νew York Times: Πως επηρεάζει ο φονικός σεισμός την επανεκλογή Ερντογάν

H αμερικανική εφημερίδα Νew York Times, αναφέρει πως «ο καταστροφικός σεισμός στην Τουρκία θέτει μια σημαντική δοκιμασία διακυβέρνησης για τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν».

«Ο Ερντογάν ανέβηκε στην εξουσία μετά από μια ανεπαρκή κυβερνητική απάντηση στον σεισμό του 1999 που άφησε πίσω του περισσότερους από 17.000 νεκρούς και μια οικονομική κρίση δύο χρόνια αργότερα. Κυριάρχησε στην τουρκική πολιτική για τις δύο δεκαετίες έκτοτε — αλλά η υποστήριξή του έχει αποδυναμωθεί πρόσφατα από τον υπερβολικά υψηλό πληθωρισμό που έπληξε τη φήμη του ως ικανού, αν και αμφιλεγόμενου, διαχειριστή» επισημαίνει στο ίδιο δημοσίευμα η αμερικανική εφημερίδα τονίζοντας ότι ο 68χρονος τούρκος πρόεδρος αγωνίζεται για το πολιτικό του μέλλον.

