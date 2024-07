New York Times: Σκέφτεται να αποσυρθεί ο Τζο Μπάιντεν – Το δημοσίευμα και η φημολογία

Προβληματισμό ακόμη και στον ίδιο τον Τζο Μπάιντεν φέρεται ότι προκαλεί η καταστροφική εμφάνισή του στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Πέμπτη, με τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times να σκέφτεται ακόμη και να αποσυρθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφέρει το δημοσίευμα, φέρεται ότι είπε σε βασικό του σύμμαχο ότι γνωρίζει ότι ίσως δεν μπορέσει να σώσει την υποψηφιότητά του, εάν δεν καταφέρει να πείσει το κοινό τις επόμενες ημέρες ότι είναι κατάλληλος για τη θέση.

Ο Τζο Μπάιντεν, όπως είπε ο βασικός σύμμαχός του, εξακολουθεί να είναι αφοσιωμένος στη μάχη για την επανεκλογή του. Ωστόσο κατανοεί ότι οι επόμενες εμφανίσεις ενόψει του εορταστικού Σαββατοκύριακου είναι κρίσιμες και πρέπει να πάνε καλά. Στο πρόγραμμά του βρίσκεται μία συνέντευξη που θα δώσει την Παρασκευή στον Τζορτζ Στεφανόπουλο του ABC News, καθώς και προεκλογικές στάσεις σε Πενσιλβάνια και Ουισκόνσιν.

«Ξέρει ότι αν έχει άλλες δύο παρόμοιες εμφανίσεις (σ.σ. όπως στο ντιμπέιτ) θα είμαστε σε διαφορετικό σημείο» μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου, δήλωσε στους New York Times ο σύμμαχός του, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Εξετάζει αν μπορεί να ανακάμψει

Η φράση είναι η πρώτη ένδειξη που δείχνει ότι ο Τζο Μπάιντεν εξετάζει σοβαρά εάν μπορεί να ανακάμψει μετά την εμφάνισή του στη σκηνή του ντιμπέιτ. Ήδη, η αμερικανική κοινωνία εκφράζει ανησυχίες τόσο για τη βιωσιμότητά του ως υποψήφιος όσο και για το εάν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης του Αμερικανού προέδρου για άλλα τέσσερα χρόνια.

Κορυφαίος σύμβουλος του κ. Μπάιντεν, ο οποίος επίσης μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε ότι ο πρόεδρος «γνωρίζει καλά την πολιτική πρόκληση που αντιμετωπίζει». Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Αξιωματούχοι της προεκλογικής εκστρατείας παρακολουθούσαν νευρικά τις δημοσκοπήσεις, αναγνωρίζοντας ότι τα κακά νούμερα θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την κρίση. Μια δημοσκόπηση του CBS News την Τετάρτη έδειξε ότι ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προηγείται του Μπάιντεν από το ντιμπέιτ με 50% έναντι 48% σε εθνικό επίπεδο.

Μάχη πολιτικής επιβίωσης

Ο Μπάιντεν προσεγγίζει σιγά σιγά τους Δημοκρατικούς εκλεγμένους αξιωματούχους και έχει προγραμματίσει συνάντηση με κυβερνήτες των Δημοκρατικών το βράδυ της Τετάρτης. Παράλληλα, συνεχίζει να προσεγγίζει ανθρώπους που εμπιστεύεται εδώ και καιρό και έχει πει σε τουλάχιστον ένα άτομο ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο ότι τα σχέδιά του να στραφεί το ενδιαφέρον στον Ντόναλντ Τραμπ και να ξεχαστεί η εμφάνισή του στο ντιμπέιτ μπορεί να μην αποδώσουν.

Αρκετοί σύμμαχοι του Μπάιντεν, ο οποίος συσκέπτεται με την οικογένεια και τους συμβούλους του μετά το ντιμπέιτ της Πέμπτης, υπογράμμισαν ότι ο πρόεδρος εξακολουθεί να δίνει τη μάχη της πολιτικής του ζωής. Ο ίδιος βλέπει τη μάχη και ως μια ευκαιρία για να επιστρέψει, κάτι που έχει κάνει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του που μετρά μισό αιώνα.

Παράλληλα, συνεχίζει να δίνει τη μάχη για να πείσει τους ψηφοφόρους, τους χρηματοδότες και τους πολιτικούς ότι η επίδοσή του στο ντιμπέιτ ήταν μεμονωμένο περιστατικό.

Διάψευση από τον Λευκό Οίκο

Λίγα λεπτά μετά την δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Μπάιντεν, Άντριου Μπέιτς, επέμεινε ότι το ρεπορτάζ είναι απολύτως ανακριβές. Μάλιστα παραπονέθηκε ότι οι New York Times τους ειδοποίησαν μόλις 7 λεπτά πριν το δημοσιεύσουν.

That claim is absolutely false. If the New York Times had provided us with more than 7 minutes to comment we would have told them so. https://t.co/SRTYIVTy7v

— Andrew Bates (@AndrewJBates46) July 3, 2024