Νιγηρία: Ο πρόεδρος Τινούμπου υπέγραψε την επαναφορά του πρώτου εθνικού ύμνου της χώρας

Νομοσχέδιο που επαναφέρει τον πρώτο εθνικό ύμνο που είχε η Νιγηρία μετά την ανεξαρτητοποίησή της από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 1960, υπέγραψε σήμερα (29.05.2024) ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου.

Το «Nigeria, We Hail Thee» σε στίχους της Βρετανίδας Λίλιαν Τζιν Ουίλιαμς καταργήθηκε το 1978 από τον Ολουσέγκουν Ομπασάντζο, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία έπειτα από πραξικόπημα. Το τραγούδι αποτελεί ξανά τον εθνικό ύμνο της Νιγηρίας αντί του «Arise O’ Compatriots».

Δεν είναι λίγοι οι πολίτες που θεωρούν την αλλαγή εθνικού ύμνου ως αντιπερισπασμό για να στραφεί η προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την οικονομική κρίση που επιδεινώνεται.

Η οικονομία καταποντίστηκε κατά την πρώτη χρονιά του Μπόλα Τινούμπου στην προεδρία της Νιγηρίας, με τον πληθωρισμό να φθάνει σε υψηλό 28 ετών, στο 33,2%.

