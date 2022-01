Νίκος Καραμάνος: Ο Πατρινός καθηγητής Πρόεδρος στην Εταιρεία Βιοχημείας

Στο τιμόνι της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιοχημείας Επιστημονικής Εταιρείας (ΕΕΒΜΒ) για τη διετία 2021-2022, εξελέγη ο πρώην αντιπρύτανης και καθηγητής Βιοχημείας Νικόλαος Καραμάνος.

Η εκλογή του κ. Καραμάνου στη θέση του προέδρου στο συγκεκριμένο επιστημονικό όργανο αποτελεί μεγάλη τιμή γαι το Πανεπιστήμιο και για την πόλη της Πάτρας.

Με ανακοίνωσή του ο κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Γεώργιος Παπαθεοδώρου συγχαίρει τον κ. Καραμάνο επισημαίνοντας:

«H Επιστημονική Εταιρεία με σημαντική 50-χρονη ιστορία και με περισσότερα από 2.000 μέλη, διακεκριμένους επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει να επιδείξει σημαντική προσφορά στην εξέλιξη της έρευνας, την εκπροσώπηση των Ελλήνων Βιοχημικών και Μοριακών Βιολόγων σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular Biology) και η FEBS (Federation of European Biochemical Societies), τη συμμετοχή των μελών της σε σημαντικές επιτροπές στους Διεθνείς οργανισμούς, τις διοργανώσεις διεθνών εκδηλώσεων σε επιστημονικά-εκπαιδευτικά θέματα, καθώς και Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων υψηλού επιπέδου στις μοριακές επιστήμες ζωής.

Η εκλογή αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερη διάκριση για το Τμήμα Χημείας, τη Σχολή Θετικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ευχόμαστε στον κ. Καραμάνο μια δημιουργική και δυναμική θητεία».