Νίκος Μουτσινάς: «Η τηλεόραση δεν αγαπάει όσους δουλεύουν για εκείνη» – Γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει

Ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε ανοιχτά για την απόφασή του να απομακρυνθεί από την τηλεόραση, εκφράζοντας αιχμές για το τηλεοπτικό σύστημα και αποκαλύπτοντας τις συνειδητοποιήσεις που τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή.

24 Ιαν. 2026 14:48
Σαφείς αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της τηλεόρασης άφησε ο Νίκος Μουτσινάς, εξηγώντας παράλληλα τους λόγους που τον οδήγησαν να αποχωρήσει από το τηλεοπτικό τοπίο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου, ο παρουσιαστής και ηθοποιός υποστήριξε πως το τηλεοπτικό μέσο δεν στηρίζει πάντα όσους εργάζονται σε αυτό. «Ζητώ συγγνώμη απ’ όλους αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πιστεύω ότι η τηλεόραση αγαπάει πολύ αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν. Όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν και ο χρόνος πάντα δείχνει ότι αυτό ήταν το καλύτερο που θα έπρεπε να μας έχει συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Παράλληλα, εξήγησε ότι δυσκολεύτηκε να συμβαδίσει με τη στροφή της τηλεόρασης προς τα κοινωνικοπολιτικά θέματα, καθώς ο ίδιος υπηρετούσε την ψυχαγωγία και το χιούμορ. «Ήταν πολλά τα χρόνια που έκανα καθημερινή εκπομπή. Αυτή την περίοδο, τα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα είναι περισσότερα από τα χαρούμενα γεγονότα, δυστυχώς. Οι εκπομπές που έκανα εγώ είχαν κατά βάση το χιούμορ και την πλάκα και αυτό ζόριζε χρόνο με τον χρόνο», σημείωσε.

Ολοκληρώνοντας, ο Νίκος Μουτσινάς τόνισε ότι η αποχή του από την τηλεόραση ήταν αποτέλεσμα προσωπικών συνειδητοποιήσεων, δηλώνοντας πως βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση της ζωής του. «Έμεινα εκτός τηλεόρασης γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Είμαι σε πολύ ωραία φάση της ζωής μου», κατέληξε.

