Νίκος Νικολάου: Ο Καλαβρυτινός Εισαγγελέας που έβαλε τη σφραγίδα του σε πολύκροτες υποθέσεις ΦΩΤΟ

Ανέλαβε πριν δύο μέρες τα νέα του καθήκοντα ως αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο μέχρι πρότινος προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Πάτρας Νίκος Νικολάου. Η τιμητική και ουσιαστική προαγωγή σε αρεοπαγίτη ήλθε να επιβεβαιώσει την εκτίμηση που τρέφει ο νομικός κόσμος της περιφέρειας μας στο πρόσωπο του προαχθέντος εισαγγελικού λειτουργού, διότι άφησε στην πόλη έντονο στίγμα επιστημονικής επάρκειας και ευθυκρισίας.

Η προαγωγή του Νίκου Νικολάου χαροποίησε επίσης τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, επειδή συνυπάρχει στην περίπτωσή του η αξιοκρατία με την κοινωνική ευαισθησία του.

Ειναι δεκάδες οι παρεμβάσεις-παραγγελίες του κ. Nικολάου για την άσκηση εισαγγελικών ερευνών για φλέγοντα ζητήματα της κοινής γνώμης, που έτυχαν πανελλήνιας απήχησης.

Νομικοί κύκλοι της Πάτρας αναγνωρίζουν ότι ο νέος αρεοπαγίτης επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και κοινωνική ευαισθησία που συνάδει με το περί δικαίου αίσθημα.

Οι πολύκροτες υποθέσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου, της Ειρήνης Μουρτζούκου, η δίκη των δολοφόνων του Αμερικανού τουρίστα Μπακάρι Χέντερσον (ήταν εισαγγελέας της έδρας) και οι αστραπιαίες παρεμβάσεις του στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας, είναι μερικές μόνο ενέργειες που καταδεικνύουν ότι βρισκόταν πάντα σε ευθέως ανάλογη θέση με την κοινή γνώμη.

Υπόθεση Μουρτζούκου: Η αποκάλυψη της «Π» το 2023 και η σύλληψη ΦΩΤΟ

«Δεν έχω κάνει κάτι το σπάνιο ή ασυνήθιστο» συνήθιζε να λέει σε συναδέλφους του όταν σχολίαζαν τις πρωτοβουλίες του. «Φρόντιζα πάντα να ενημερώνομαι έγκαιρα, κι εδώ πρέπει να πω ότι ήταν καθοριστική η συμβολή των ΜΜΕ της Πάτρας και της περιοχής, προκειμένου να κάνω το καθήκον μου».

Ο κ. Νίκος Νικολάου έχει μοιρασθεί της εντυπώσεις του για το επίπεδο του νομικού κόσμου της Πάτρας με κάμποσους δικηγόρους κι έχει πει στους ίδιους: «Οπως γνωρίζετε, υπηρέτησα αρκετά χρόνια στην Πάτρα κι έχω διαμορφώσει σαφή άποψη. Ανέκαθεν η πόλη είχε παράδοση διαπρεπών νομικών και σήμερα ισχύει αυτό, μόνο που στην εποχή μας έχουν αλλάξει οι όροι αναγνώρισης του έργου σας, αφού προβάλλονται εκείνοι που έχουν πρόσβαση σε αθηναϊκά ΜΜΕ».

Ο Αχαιός, νέος αρεοπαγίτης, τήρησε τον κανόνα που έθεσε στον εαυτό του, τον οποίο έχει εξωτερικεύσει σε συναδέλφους του: «Ο δικαστικός λειτουργός κατά την απονομή της δικαιοσύνης δεν πρέπει να αρκείται μόνο στην ορθή εφαρμογή κανόνων και διατάξεων, αλλά οφείλει να έχει πάντα στον νου του ότι η Δικαιοσύνη είναι πρωτίστως μια λειτουργία με ανθρώπινο πρόσωπο, ένας θεσμός που οφείλει να αφουγκράζεται την κοινωνία και να υπηρετεί με ισονομία, ενσυναίσθηση, ευαισθησία και σταθερή προσήλωση τις αρχές του Κράτους Δικαίου».

ΤΟ «ΒΑΡΥ» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ

Ο Νίκος Νικολάου, αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, με καταγωγή από τα Καλάβρυτα.

Αποφοίτησε με άριστα από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Τίμπινγκεν (Γερμανία). Εισήχθη στο Δικαστικό Σώμα το 1995, μετά από εξετάσεις στις οποίες κατέλαβε την πρώτη θέση στη σειρά κατάταξης των επιτυχόντων. Εχει υπηρετήσει στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών, Πατρών, Κεφαλληνίας, Κερκύρας και Ηλείας και στις Εισαγγελίες Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Πειραιώς και Πατρών.

Από 1-7-2023 ανέλαβε την Διεύθυνση της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών. Ηδη με Προεδρικό Διάταγμα της 18-7-2025, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, προήχθη στο βαθμό του αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου.

Κατόπιν αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, υπηρέτησε με απόσπαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για παροχή συνδρομής στο νομοπαρασκευαστικό έργο του υπουργείου και επιστημονική υποστήριξη επί εξειδικευμένων νομικών θεμάτων και θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών. Εχει συμμετάσχει ως πρόεδρος και ως μέλος σε μεγάλο αριθμό νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και ομάδων εργασίας με

αντικείμενο την σύνταξη νομοσχεδίων καθώς και την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στην εθνική έννομη τάξη.

Εχει εκπροσωπήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης σε αρκετές διασκέψεις που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ

Συμμετείχε ως εισαγγελέας έδρας σε πολλές σημαντικές δίκες, όπως στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά σε δίκη με μέλη εγκληματικών 2 οργανώσεων, η οποία διήρκεσε περί το ενάμιση έτος, καθώς και στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών στη δίκη για τον θάνατο του Αμερικανού Μπακάρι Χέντερσον, που είχε συμβεί στον Λαγανά Ζακύνθου το 2017.

Κατά το χρονικό διάστημα που άσκησε την Διεύθυνση της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών επελήφθη πολλών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην περιφέρεια της ανωτέρω Εισαγγελίας, κυρίως με αφορμή δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, δίνοντας παραγγελίες στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς Πλημμελειοδικών για διερεύνηση αυτών προς διακρίβωση ενδεχόμενης τέλεσης ποινικών αδικημάτων.

Μεταξύ άλλων:

-Παραγγελία για διερεύνηση της κατάρρευσης της γέφυρας στα Μποζαΐτικα τον Ιούλιο 2023, από την οποία επήλθε ο θάνατος ενός ατόμου.

-Παραγγελία για διερεύνηση μετά τα αποκλειστικά δημοσιεύματα της Πελοποννήσου και της Μαρίας Παπαγιαννακοπούλου, μυστηριώδεις θανάτους βρεφών στην Κάτω Αχαΐα (Οκτώβριος 2023).

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Αχαΐα: «Αίνιγμα» οι θάνατοι δύο παιδιών οικογένειας – Πέθαναν σε διάστημα ενός χρόνου!

-Παραγγελία για διερεύνηση του εκτροχιασμού του προαστιακού με 72 επιβάτες τον Νοέμβριο 2023.

-Παραγγελία για διερεύνηση δημοσιευμάτων για κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους σε καταστήματα στο Ρίο Πατρών, με συνέπεια την πρόκληση βλάβης της υγείας τους (Μάϊος 2024).

-Παραγγελία, με αφορμή τηλεοπτική εκπομπή, για τη διερεύνηση του θανάτου βρεφών σε Αχαΐα και Αμαλιάδα (Οκτώβριος 2024). Αφορά την ίδια υπόθεση του θανάτου βρεφών στην Κάτω Αχαΐα για την οποία δόθηκε παραγγελία διερεύνησης τον Οκτώβριο 2023.

-Παραγγελία για διερεύνηση καταγγελιών για απάνθρωπη συμπεριφορά μαθητών Λυκείου της Πάτρας σε βάρος συμμαθητή τους στη διάρκεια σχολικής εκδρομής (Δεκέμβριος 2024).

-Παραγγελία για διερεύνηση καταγγελιών για κακοποίηση ανηλίκου (Ιούνιος 2025).

-Παραγγελία για διερεύνηση καταγγελιών σε βάρος ιατροδικαστών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών (Ιούλιος 2025).

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Εχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε νομικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει στην συγγραφή συλλογικών έργων (το πιο πρόσφατο είναι το συλλογικό έργο: Χ.Μαχαίρα-Γ.Ορφανίδη-Στ.Πανταζόπουλου, Η Διαμεσολάβηση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2024, όπου συνέγραψε το τμήμα «Η ποινική συνδιαλλαγή και η ποινική διαπραγμάτευση κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»).

Συμμετείχε ως προεδρεύων και ως ομιλητής σε πολλές ημερίδες, συνέδρια και παρουσιάσεις βιβλίων, με αντικείμενα κυρίως θέματα που αφορούσαν κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα όπως την προστασία των ανηλίκων, την νεανική παραβατικότητα, την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, την υπεράσπιση ευάλωτων ομάδων, αλλά και θέματα ποινικής δικονομίας, καθώς και θέματα που αφορούσαν τις εναλλακτικές μορφές απονομής δικαιοσύνης και ειδικότερα την ποινική συνδιαλλαγή και την ποινική διαπραγμάτευση ως μορφές αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΥ

Σημαντικό στήριγμα στην πορεία της ζωής του είναι η σύζυγός του Μαρία Κυριαζή, η οποία με την διαρκή κοινωνική και εθελοντική της δράση τιμά με τον δικό της τρόπο τις αξίες της οικογένειας και της κοινωνίας. Την οικογενειακή διαδρομή κοσμεί και ο γιος της συζύγου του (από τον πρώτο της γάμο) Γεώργιος Βαβουγυιός, διακεκριμένος επιστήμονας με διεθνή αναγνώριση, ο οποίος υπηρετεί ως επίκουρος καθηγητής Νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



