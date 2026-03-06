Νίκος Νικολόπουλος για τον Δημήτρη Τσιγκούνη: «Αποχαιρετούμε έναν ευπατρίδη της πολιτικής και σημείο αναφοράς για τη γαλάζια γενιά»

Νίκος Νικολόπουλος για τον Δημήτρη Τσιγκούνη: «Αποχαιρετούμε έναν ευπατρίδη της πολιτικής και σημείο αναφοράς για τη γαλάζια γενιά»
06 Μαρ. 2026 12:50
Pelop News

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτισε τον Δημήτρη Τσιγκούνη ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ιστορικό στέλεχος της παράταξης και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, Νίκος Νικολόπουλος.

Σε μήνυμά του για την απώλεια του πρώτου προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Δημήτρης Τσιγκούνης, ο κ. Νικολόπουλος αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που – όπως σημειώνει – σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά της παράταξης και άφησε έντονο αποτύπωμα ήθους και πολιτικής αξιοπρέπειας.

«Αποχαιρετούμε σήμερα με βαθιά συγκίνηση έναν άνθρωπο που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά της παράταξης. Τον Δημήτρη Τσιγκούνη. Τον πρώτο Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ. Έναν ευπατρίδη της πολιτικής, έναν αγωνιστή των ιδεών, έναν άνθρωπο γλυκύ, σεμνό και αρχοντικό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Νικολόπουλος τονίζει ότι ο Δημήτρης Τσιγκούνης δεν υπήρξε απλώς ένας κομματικός παράγοντας, αλλά ένας άνθρωπος που ενσάρκωσε τις αξίες μιας ολόκληρης εποχής. Όπως επισημαίνει, ανήκε σε μια γενιά που μπήκε στην πολιτική με βασικό στόχο την υπηρεσία των ιδεών, των αρχών και της πατρίδας, μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες και καριερισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον χαρακτήρα του εκλιπόντος, σημειώνοντας ότι όσοι τον γνώρισαν από κοντά θυμούνται κυρίως τη σεμνότητα, την πραότητα και τη δωρικότητά του.

«Κάθε συνάντηση μαζί του είχε πάντα έναν καλό λόγο, μια πατρική συμβουλή, μια υπενθύμιση ότι η πολιτική χωρίς ήθος και ανθρωπιά χάνει την ψυχή της», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, για τη γενιά της ΟΝΝΕΔ ο Δημήτρης Τσιγκούνης αποτέλεσε κάτι περισσότερο από έναν πρώην πρόεδρο της οργάνωσης. Υπήρξε, όπως σημειώνει, σημείο αναφοράς και παράδειγμα ανθρώπου που αγωνίστηκε αθόρυβα, υπηρέτησε χωρίς να ζητά ανταμοιβή και άφησε πίσω του ένα αποτύπωμα αξιοπρέπειας.

Παράλληλα, τονίζει ότι η εντιμότητα και το ήθος που χαρακτήρισαν τη διαδρομή του αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όσους πιστεύουν πως η πολιτική πρέπει να παραμένει λειτούργημα και όχι επάγγελμα.

«Η γενιά της ΟΝΝΕΔ που μεγάλωσε με τις αξίες εκείνης της εποχής σε αποχαιρετά σήμερα με βαθιά ευγνωμοσύνη. Γιατί υπήρξες δάσκαλος με το παράδειγμά σου», σημειώνει.

Ο Νίκος Νικολόπουλος κλείνει το μήνυμά του με έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό, τονίζοντας ότι οι ιδέες για τις οποίες αγωνίστηκε ο Δημήτρης Τσιγγούνης θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όσων τον γνώρισαν και τον τίμησαν.

«Καλό σου ταξίδι, Δημήτρη μας. Καλό Παράδεισο. Η γαλάζια γενιά σου σε αποχαιρετά με σεβασμό και αγάπη και θα σε θυμάται πάντα», καταλήγει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Στο κρεβάτι με ίωση ή γαστρεντερίτιδα: Τι να τρώμε για γρηγορότερη ανάρρωση
16:24 Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις οφειλών με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο
16:19 Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:13 Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα περνά στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας
16:12 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Την Τρίτη η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων
16:09 Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν – Μόνο παράδοση άνευ όρων και επιλογή νέας ηγεσίας
16:07 Πάτρα – Παναχαϊκό όρος: Έως το καλοκαίρι η διαμόρφωση 16 πεζοπορικών διαδρομών
15:56 Πρόβλημα στην πλωτή γέφυρα της Λευκάδας – Προσωρινή αναστολή διέλευσης σκαφών
15:48 Γιώτα Κοντογεωργοπούλου: Τα «Τάματα», το παιχνίδι του crime και η μνήμη που αλλοιώνει την αλήθεια
15:40 Στη φυλακή άνδρας για επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της συζύγου του
15:32 Νέα φάση μετασχηματισμού στα ΕΛΤΑ: Μεταφέρονται 30 καταστήματα – Ποια στην Δυτική Ελλάδα
15:24 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη 11 Μαρτίου σε Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
15:16 Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας
15:08 Η Κατερίνα Καινούργιου εκνευρίστηκε επειδή φάνηκε να τρώει στον τηλεοπτικό αέρα
15:01 Πτώση 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία σε ξενοδοχείο στα Εξάρχεια – Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές
15:00 Η Κύπρος σε επιφυλακή μετά τις επιθέσεις Ιράν και Χεζμπολάχ – Τι μεταφέρει στην “Π” από το Παραλίμνι ο Θ. Νικολοβγένης
14:58 Ανδρουλάκης για Μελίνα Μερκούρη: «32 χρόνια μετά συνεχίζει να εμπνέει – Ο πολιτισμός είναι πυλώνας δημοκρατίας»
14:52 Τραμπ: «Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και στις ΗΠΑ»
14:52 Κοντογεώργης για κρίση στη Μέση Ανατολή: «Η οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο» – Έλεγχοι για αισχροκέρδεια και ανησυχία για ενέργεια
14:46 Ρωσία: Προειδοποιήσεις προς τη Φινλανδία για τα πυρηνικά – «Θα λάβουμε μέτρα αν υπάρξει απειλή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ