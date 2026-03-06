Νίκος Νικολόπουλος για τον Δημήτρη Τσιγκούνη: «Αποχαιρετούμε έναν ευπατρίδη της πολιτικής και σημείο αναφοράς για τη γαλάζια γενιά»

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτισε τον Δημήτρη Τσιγκούνη ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ιστορικό στέλεχος της παράταξης και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, Νίκος Νικολόπουλος.

Σε μήνυμά του για την απώλεια του πρώτου προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Δημήτρης Τσιγκούνης, ο κ. Νικολόπουλος αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που – όπως σημειώνει – σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά της παράταξης και άφησε έντονο αποτύπωμα ήθους και πολιτικής αξιοπρέπειας.

«Αποχαιρετούμε σήμερα με βαθιά συγκίνηση έναν άνθρωπο που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά της παράταξης. Τον Δημήτρη Τσιγκούνη. Τον πρώτο Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ. Έναν ευπατρίδη της πολιτικής, έναν αγωνιστή των ιδεών, έναν άνθρωπο γλυκύ, σεμνό και αρχοντικό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Νικολόπουλος τονίζει ότι ο Δημήτρης Τσιγκούνης δεν υπήρξε απλώς ένας κομματικός παράγοντας, αλλά ένας άνθρωπος που ενσάρκωσε τις αξίες μιας ολόκληρης εποχής. Όπως επισημαίνει, ανήκε σε μια γενιά που μπήκε στην πολιτική με βασικό στόχο την υπηρεσία των ιδεών, των αρχών και της πατρίδας, μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες και καριερισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον χαρακτήρα του εκλιπόντος, σημειώνοντας ότι όσοι τον γνώρισαν από κοντά θυμούνται κυρίως τη σεμνότητα, την πραότητα και τη δωρικότητά του.

«Κάθε συνάντηση μαζί του είχε πάντα έναν καλό λόγο, μια πατρική συμβουλή, μια υπενθύμιση ότι η πολιτική χωρίς ήθος και ανθρωπιά χάνει την ψυχή της», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, για τη γενιά της ΟΝΝΕΔ ο Δημήτρης Τσιγκούνης αποτέλεσε κάτι περισσότερο από έναν πρώην πρόεδρο της οργάνωσης. Υπήρξε, όπως σημειώνει, σημείο αναφοράς και παράδειγμα ανθρώπου που αγωνίστηκε αθόρυβα, υπηρέτησε χωρίς να ζητά ανταμοιβή και άφησε πίσω του ένα αποτύπωμα αξιοπρέπειας.

Παράλληλα, τονίζει ότι η εντιμότητα και το ήθος που χαρακτήρισαν τη διαδρομή του αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όσους πιστεύουν πως η πολιτική πρέπει να παραμένει λειτούργημα και όχι επάγγελμα.

«Η γενιά της ΟΝΝΕΔ που μεγάλωσε με τις αξίες εκείνης της εποχής σε αποχαιρετά σήμερα με βαθιά ευγνωμοσύνη. Γιατί υπήρξες δάσκαλος με το παράδειγμά σου», σημειώνει.

Ο Νίκος Νικολόπουλος κλείνει το μήνυμά του με έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό, τονίζοντας ότι οι ιδέες για τις οποίες αγωνίστηκε ο Δημήτρης Τσιγγούνης θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όσων τον γνώρισαν και τον τίμησαν.

«Καλό σου ταξίδι, Δημήτρη μας. Καλό Παράδεισο. Η γαλάζια γενιά σου σε αποχαιρετά με σεβασμό και αγάπη και θα σε θυμάται πάντα», καταλήγει.