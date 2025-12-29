Νίκος Οικονομόπουλος: «Δεν υπάρχει καμία σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη»

Τέλος στη φημολογία που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες γύρω από την προσωπική του ζωή έβαλε ο Νίκος Οικονομόπουλος, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί ερωτικής σχέσης με τη Μελίνα Νικολαΐδη.

Νίκος Οικονομόπουλος: «Δεν υπάρχει καμία σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη»
29 Δεκ. 2025 13:20
Pelop News

Ξεκάθαρη απάντηση στα σενάρια που τον ήθελαν σε σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη έδωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος, διαψεύδοντας κατηγορηματικά κάθε σχετική φήμη.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε κυκλοφορήσει δημοσίευμα που συνέδεε ερωτικά τον τραγουδιστή με τη Μελίνα Νικολαΐδη, κόρη της Δέσποινα Βανδή και του Ντέμης Νικολαΐδης. Ωστόσο, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, η είδηση διαψεύστηκε δημόσια από τον Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό, έπειτα από προσωπική επικοινωνία που είχε με τον τραγουδιστή.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, ο Νίκος Οικονομόπουλος του έδωσε ρητή άδεια να μεταφέρει τη θέση του, ξεκαθαρίζοντας ότι γνωρίζει τη Μελίνα Νικολαΐδη από τότε που ήταν ανήλικη, μέσω της μητέρας της, και ότι μεταξύ τους δεν υπάρχει καμία ερωτική σχέση.

«Με εξουσιοδότησε να το πω, δεν υπάρχει καμία σχέση με τη Μελίνα. Είναι φανταστικό σενάριο. Τη γνωρίζω από μικρή, έρχεται στο μαγαζί με την παρέα της, μιλάμε, έχουμε μια πολύ καλή σχέση, αλλά δεν υπάρχει ούτε υπήρξε ποτέ κάτι παραπάνω», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας, προσθέτοντας ότι ο τραγουδιστής θέλησε να μπει τέλος σε κάθε παραφιλολογία.

Με τη δημόσια αυτή τοποθέτηση, ο Νίκος Οικονομόπουλος έκλεισε οριστικά το θέμα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα.

