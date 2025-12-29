Νίκος Οικονομόπουλος: «Δεν υπάρχει καμία σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη»

Ξεκάθαρη απάντηση στα σενάρια που τον ήθελαν σε σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη έδωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος, διαψεύδοντας κατηγορηματικά κάθε σχετική φήμη.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε κυκλοφορήσει δημοσίευμα που συνέδεε ερωτικά τον τραγουδιστή με τη Μελίνα Νικολαΐδη, κόρη της Δέσποινα Βανδή και του Ντέμης Νικολαΐδης. Ωστόσο, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, η είδηση διαψεύστηκε δημόσια από τον Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό, έπειτα από προσωπική επικοινωνία που είχε με τον τραγουδιστή.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, ο Νίκος Οικονομόπουλος του έδωσε ρητή άδεια να μεταφέρει τη θέση του, ξεκαθαρίζοντας ότι γνωρίζει τη Μελίνα Νικολαΐδη από τότε που ήταν ανήλικη, μέσω της μητέρας της, και ότι μεταξύ τους δεν υπάρχει καμία ερωτική σχέση.

«Με εξουσιοδότησε να το πω, δεν υπάρχει καμία σχέση με τη Μελίνα. Είναι φανταστικό σενάριο. Τη γνωρίζω από μικρή, έρχεται στο μαγαζί με την παρέα της, μιλάμε, έχουμε μια πολύ καλή σχέση, αλλά δεν υπάρχει ούτε υπήρξε ποτέ κάτι παραπάνω», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας, προσθέτοντας ότι ο τραγουδιστής θέλησε να μπει τέλος σε κάθε παραφιλολογία.

Με τη δημόσια αυτή τοποθέτηση, ο Νίκος Οικονομόπουλος έκλεισε οριστικά το θέμα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



