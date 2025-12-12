Νίκος Παπανδρέου: «Εθνική επιτυχία» η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup – Σημαντικός ρόλος για το μέλλον της Ευρωζώνης

Ο Νίκος Παπανδρέου συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, κάνοντας λόγο για εθνική επιτυχία και αναγνώριση των ελληνικών προσπαθειών. Τόνισε τη σημασία της νέας θέσης για κρίσιμες ευρωπαϊκές αποφάσεις τα επόμενα χρόνια.

Νίκος Παπανδρέου: «Εθνική επιτυχία» η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup - Σημαντικός ρόλος για το μέλλον της Ευρωζώνης
12 Δεκ. 2025 12:14
Pelop News

Με θερμό μήνυμα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Παπανδρέου, χαιρέτισε την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, επισημαίνοντας ότι ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο σε μια περίοδο όπου θα κριθούν το ψηφιακό ευρώ, η ευρωπαϊκή ασφάλεια καταθέσεων και το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι η εκλογή αυτή συνδέεται και με τις δύσκολες αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπό τον Γιώργο Παπανδρέου, ώστε η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη παρά το πολιτικό κόστος και την πίεση από όλες τις πλευρές. Όπως ανέφερε, «η εκλογή Πιερρακάκη αποτελεί και δικαίωση εκείνης της περιόδου».

Στη δήλωσή του, ο Νίκος Παπανδρέου υπογράμμισε ότι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη φάση για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

  • τη θεσμοθέτηση του ψηφιακού ευρώ, με στόχο τη μείωση του κόστους των λιανικών συναλλαγών,
  • την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας καταθέσεων για μεγαλύτερη χρηματοοικονομική σταθερότητα,
  • την εμβάθυνση της κεφαλαιακής ένωσης για την ενίσχυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων,
  • και την κατάρτιση του νέου Multiannual Financial Framework που θα καθορίσει το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης και της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι η συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τη χώρα, καθώς η νέα θέση του Πιερρακάκη συμπίπτει χρονικά με την ελληνική προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. «Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ενώσουμε τις δυνάμεις και να πετύχουμε σημαντικούς στόχους για την Ευρώπη και την Ελλάδα», ανέφερε.

