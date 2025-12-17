Νίκος Παππάς: Νέα ανάρτηση του ευρωβουλευτή για το περιστατικό στο Στρασβούργο

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς επανήλθε στο περιστατικό με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο, μέσω ανάρτησης στα Instagram Stories.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εκτός ευρωομάδας ο Νίκος Παππάς μετά τη μήνυση δημοσιογράφου

Στην ανάρτησή του, ο κ. Παππάς παραδέχεται ότι η αντίδρασή του ήταν λανθασμένη.

Ταυτόχρονα, επικρίνει τα μέσα ενημέρωσης ότι έσπευσαν να τον καταδικάσουν χωρίς να ακούσουν τη δική του πλευρά.

Αφήνει όμως αιχμές για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο δημοσιογράφος, χωρίς να την προσδιορίζει ρητά, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται να την αναλύσει.

Ο ευρωβουλευτής αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα έπρεπε να είχε αντιδράσει διαφορετικά σε όσα είπε και έκανε ο δημοσιογράφος, όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ο Νίκος Παππάς αναζητείται από τις αρχές σε σχέση με το περιστατικό.

