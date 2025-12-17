ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εκτός ευρωομάδας ο Νίκος Παππάς μετά τη μήνυση δημοσιογράφου

Εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τέθηκε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, το απόγευμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, μετά τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του δημοσιογράφος για περιστατικό ξυλοδαρμού στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, αποφάσισε την άμεση απομάκρυνση του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη συμπεριφορά». Παράλληλα, ζήτησε την άμεση παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας με αίτημα τη διαγραφή του από το κόμμα.

Στρασβούργο: Ο Νίκος Παππάς φέρεται να χτύπησε δημοσιογράφο – Μήνυση κατά του ευρωβουλευτή

Για την απόφασή του, ο κ. Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η καταγγελία και η μήνυση

Νωρίτερα την ίδια ημέρα έγινε γνωστό ότι ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Νίκου Παππά, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν σε δημοσιογραφική αποστολή στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, περίπου στις 23:30 τοπική ώρα, σε μπαρ της πόλης, όπου βρίσκονταν μέλη της δημοσιογραφικής αποστολής, καθώς και ο ευρωβουλευτής με συνεργάτες του. Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι, ενώ προσπαθούσε να αποχωρήσει από τον χώρο, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Όπως περιγράφεται στη μήνυση, ακολούθησαν λεκτικές αντιπαραθέσεις, ενώ στη συνέχεια ο δημοσιογράφος απομακρύνθηκε από το σημείο και επέστρεψε στο ξενοδοχείο του. Μετά τα μεσάνυχτα, φέρεται να δέχθηκε επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα μέσω εφαρμογής από τον ευρωβουλευτή, στα οποία δεν απάντησε.

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος προσήλθε στην Αστυνομική Διοίκηση Αλσατίας, στο Στρασβούργο, όπου υπέβαλε επίσημη μήνυση και κατέθεσε για το περιστατικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Νίκος Παππάς κατηγορείται για άσκηση βίας από πρόσωπο σε θεσμικό ρόλο και αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, η οποία δεν καλύπτεται από τη βουλευτική ασυλία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



