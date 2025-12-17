Στρασβούργο: Ο Νίκος Παππάς φέρεται να χτύπησε δημοσιογράφο – Μήνυση κατά του ευρωβουλευτή
Ο Νίκος Γιαννόπουλος βρισκόταν στο Στρασβούργο στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής, όταν φέρεται πως δέχτηκε επίθεση από τον Νίκο Παππά σε μπαρ της πόλης.
Μήνυση σε βάρος του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά υπέβαλε ο δημοσιογράφος του News 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, έπειτα από επίθεση που καταγγέλλει ότι δέχτηκε το βράδυ της Τρίτης (16/12/2025) στο Στρασβούργο.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Νίκος Γιαννόπουλος βρισκόταν στο Στρασβούργο στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής, όταν δέχτηκε επίθεση από τον Νίκο Παππά σε μπαρ της πόλης. Όπως αναφέρεται, ο ευρωβουλευτής φέρεται να τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι, χωρίς να έχει προηγηθεί σωματική πρόκληση από την πλευρά του δημοσιογράφου.
Μετά το περιστατικό, ο Νίκος Γιαννόπουλος προχώρησε στην υποβολή μήνυσης, κινώντας τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.
