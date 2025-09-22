Νίκος Ταχιάος στην «Π»: «Αντεξε η Περιμετρική» – Οι ζημιές, τα έργα και τα μέτρα ασφαλείας

Η καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου άφησε πίσω της σοβαρές ζημιές στην Ευρεία Παράκαμψη Πατρών, με καμένες εγκαταστάσεις, φθορές σε γέφυρες και καταστροφή ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων. Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος τονίζει ότι, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Ολυμπίας Οδού, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, ο δρόμος παραμένει λειτουργικός με μέτρα ασφαλείας και οι αποκαταστάσεις προχωρούν. Το κόστος θα καλυφθεί από ασφαλιστήρια, ενώ οι έλεγχοι διασφαλίζουν πολυεπίπεδη και ανεξάρτητη εποπτεία.

-Ποιες ακριβώς ζημιές υπέστη η Ευρεία Παράκαμψη Πατρών από την πυρκαγιά;

Η πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή της Αχαΐας στα μέσα Αυγούστου ήταν αναπόφευκτο να προκαλέσει ζημιές στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών, το οποίο άγγιξε. Δυστυχώς, αυτό αφορούσε κυρίως στην περιοχή των σηράγγων. Επλήγησαν η βλάστηση και το αρδευτικό δίκτυο, τμήματα της κατακόρυφης σήμανσης, καλωδιώσεις και εξοπλισμός ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και καταστράφηκαν φράχτες μήκους περίπου 3,6 χλμ. και υδραυλικά έργα απορροής και διευθέτησης ομβρίων σε τέσσερις γέφυρες.

Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες πρωτίστως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μαζί της και του προσωπικού της Εταιρείας Παραχώρησης, κατέστη δυνατό να μείνουν ανεπηρέαστοι από την πυρκαγιά οι τέσσερις υποσταθμοί και ο βασικός εξοπλισμός μέσα στις σήραγγες, καθώς και μέρος του επί της ανοιχτής οδοποιίας. Βεβαίως, η καταστροφή καλωδίων είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας σε συστήματα όπως ο φωτισμός, ο αερισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος σηράγγων, η ηλεκτροδότηση, ο οδοφωτισμός, το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και η πυρόσβεση. Αυτά όμως, αποκαταστάθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες. Παράλληλα, συνεχίζονται εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση του συστήματος σηματοδότησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας σηράγγων, καμερών και των ραδιοεπικοινωνιών μέσα στις σήραγγες.

Μετά το πέρας της πυρκαγιάς, ακολούθησαν οι απαραίτητοι έλεγχοι επιβεβαίωσης καλής λειτουργίας όσων συστημάτων λειτουργούσαν και οι αποκαταστάσεις των βλαβών με μέτρα προσωρινού χαρακτήρα, ώστε να μπορέσουν κατά προτεραιότητα να επαναλειτουργήσουν τα συστήματα που διασυνδέονται με τη διαχείριση των σηράγγων.

Σήμερα, με τις βλάβες να έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους, ο δρόμος λειτουργεί με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (μειωμένα όρια ταχύτητας και κίνηση σε μία λωρίδα κυκλοφορίας), μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εκτεταμένες εργασίες που προγραμματίζονται για το αμέσως προσεχές διάστημα και αφορούν στην ενίσχυση των πρανών και στην αποκατάσταση της καμένης φυτοκάλυψης, καθώς και στην αντικατάσταση καμένων πινακίδων, των καλωδίων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

– Ποιο εκτιμάται ότι θα είναι το κόστος των αναγκαίων έργων, από πού θα ευρεθούν οι πιστώσεις και ποιος ο χρόνος πλήρους αποκατάστασης και απόδοσης στην κυκλοφορία;

Αυτή τη στιγμή, και μετά την αρχική διαδικασία άμεσης αποκατάστασης ζημιών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ούτως ώστε η Ευρεία Παράκαμψη Πατρών να είναι λειτουργική, ολοκληρώνεται η λεπτομερής αποτίμηση των ζημιών, τόσο των εμφανών όσο και των «κρυφών». Παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι μελέτες για την αποκατάσταση των πρανών του αυτοκινητοδρόμου, που μετά την απώλεια της φυτοκάλυψης είναι πιο ευάλωτα σε φαινόμενα διάβρωσης και αστάθειας.

Ο ακριβής χρόνος πλήρους αποκατάστασης δεν μπορεί ακόμα προσδιοριστεί μέχρις ότου ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία εκτίμησης. Οσο για το τελικό κόστος, αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο βαραίνει το Δημόσιο, αλλά θα καλυφθεί από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία έχει ο Παραχωρησιούχος για αντίστοιχες ζημιές.

– Λειτούργησαν όπως με τον προβλεπόμενο τρόπο, τα συστήματα έκτακτης ανάγκης και πυρόσβεσης που διαθέτει η Ολυμπία Οδός στις σήραγγες και στις εισόδους της Ευρείας Παράκαμψης;

Απόλυτα. Τα συστήματα λειτούργησαν κανονικά και όπως ακριβώς προβλεπόταν. Ο εξοπλισμός διαχείρισης κυκλοφορίας επέτρεψε την έγκαιρη διακοπή της κυκλοφορίας στην Παράκαμψη και την εκτροπή των οχημάτων εκτός αυτής, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών και να διευκολυνθεί το έργο της Πυροσβεστικής.

Ακόμη και μετά τη διακοπή ρεύματος, συνεπεία καταστροφών στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, οι γεννήτριες έκτακτης ανάγκης τέθηκαν αυτόματα σε λειτουργία, διατηρώντας σε ετοιμότητα τα αντλιοστάσια πυρόσβεσης των σηράγγων και εξασφαλίζοντας την παροχή νερού για την κατάσβεση.

Συνολικά, ο εξοπλισμός ασφαλείας των σηράγγων, παρότι σχεδιάστηκε κυρίως για συμβάντα εντός σηράγγων και όχι για εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές, παρέμεινε διαθέσιμος, λειτούργησε αποτελεσματικά και, μαζί με την άμεση επέμβαση του προσωπικού, απέτρεψε πολύ σοβαρότερες καταστροφές.

– Αξιολογήθηκε και διαβαθμίσθηκε εγκαίρως ο υψηλός βαθμός επικινδυνότητας από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Καταστροφών, εν προκειμένω για τις κρίσιμες υποδομές της περιοχής και αν υπήρξε ικανή παρουσία δυνάμεων έγκαιρης επέμβασης και μέσων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας;

Η αξιολόγηση του βαθμού επικινδυνότητας και η κινητοποίηση των κρατικών δυνάμεων αποτελεί αρμοδιότητα του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Καταστροφών. Η εικόνα που έχω εγώ, ως τρίτος που όμως έχω τη δυνατότητα να παρακολουθήσω την κινητοποίηση της κρατικής μηχανής, είναι ότι όλοι όσοι ενεπλάκησαν στην αντιμετώπιση του φαινομένου υπερέβησαν εαυτόν. Και αυτό το σχόλιο μου αφορά και το προσωπικό των αρμοδίων Υπηρεσιών με πρωτεργάτη την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αλλά και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σε ό,τι αφορά όμως την Ολυμπία Οδό, που είναι εποπτευόμενος φορέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως αρμόδιος υφυπουργός μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπήρξε πλήρης και άμεση κινητοποίηση του προσωπικού και των συνεργαζόμενων υπεργολάβων, με βάση τα προβλεπόμενα σχέδια και διαδικασίες. Η έγκαιρη αυτή ανταπόκριση ήταν καθοριστική και είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που σήμερα ο δρόμος βρίσκεται σε λειτουργία, έστω και με μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας σε μία λωρίδα, μέχρι την οριστική αποκατάσταση των υποδομών και των συστημάτων.

– Εχουν εξεταστεί σχέδια αντιπλημμυρικής προστασίας, πυροπροστασίας και αναδάσωσης των λόφων, σε Γλαύκο, Μείλιχο, Χάραδρο, Σέλεμνο–Ξυλοκέρα, Βολιναίο, Γηροκομείο, Συχαινά και Βούντενη, που επηρεάζουν την Ευρεία Παράκαμψη Πάτρας;

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, ναι, εξετάστηκαν σχέδια αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης των πρανών που επηρεάζουν την Ευρεία Παράκαμψη Πατρών. Τα έργα που αφορούν την Εταιρεία Παραχώρησης, Ολυμπία Οδό προχωρούν κανονικά ενώ, παράλληλα, υπήρξε στενή συνεργασία και με το Δασαρχείο Πατρών, το οποίο είναι απολύτως βέβαιο ότι κάνει ήδη αυτό που πρέπει.

Θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι αυτοκινητόδρομοι οι οποίοι λειτουργούν υπό το καθεστώς των συμβάσεων παραχώρησης, τηρούν όλα τα πρότυπα ασφαλείας και μάλιστα βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση για την επέκταση και την βελτίωσή τους. Και η Ολυμπία Οδός λειτουργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο.

ΕΡ: Υπάρχουν δομικά προβλήματα κάτω από τις γέφυρες του Χάραδρου και της Παλαιάς Εθνικής Οδού;

Η γέφυρα του Χάραδρου, όπως και τα γειτονικά τεχνικά έργα, βρίσκονται εκτός της ζώνης που επλήγη από την πυρκαγιά του Αυγούστου και δεν έχουν επηρεαστεί από αυτήν. Παρ’ όλα αυτά, έπειτα από Τεχνική Εκθεση Αξιολόγησης της γέφυρας που είχε γίνει προ ετών, είχε διαπιστωθεί η ανάγκη ενίσχυσής της και η αντικατάσταση των εφεδράνων σε όλα τα βάθρα του δεξιού κλάδου και ήδη βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής της, πολύ πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς και ανεξαρτήτως αυτής.

Αναφορικά με αυτές τις εργασίες, οι παρεμβάσεις στον κλάδο προς Πύργο έχουν ολοκληρωθεί και η κυκλοφορία από τον Ιούλιο διεξάγεται με αμφιδρόμηση, ενώ στον κλάδο προς Αθήνα προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στα μέσα Οκτωβρίου με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026.

Σε ό,τι αφορά την Παλαιά Εθνική Οδό, η ευθύνη δεν ανήκει στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά στην Περιφέρεια. Θέλω να είναι ξεκάθαρο στους πολίτες ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν φείδεται πόρων για την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφαλείας που εντοπίζει ή εγείρονται.

