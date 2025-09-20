«Νιώθω χαζή»! Η απίθανη ατάκα της Ελίνας Τζένγκο

Ήταν απογοητευμένη από την προσπάθειά της στο Τόκιο, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα, αφού ο τελικός έκλεισε με μέτρα που μπορούσε να ρίξει

20 Σεπ. 2025 17:35
Pelop News

Η πρωταθλήτριά μας Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την πέμπτη θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο με 62,72 μ. σημειώνοντας μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της καριέρας της.

Μπορούσε το μετάλλιο η Ελίνα Τζένγκο, στην 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Παρόλα αυτά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν απογοητευμένη από την προσπάθειά της, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα, αφού ο τελικός έκλεισε με μέτρα που μπορούσε να ρίξει.

Η Ελίνα Τζένγκο ανέφερε ότι δεν μπήκε αρκετά συγκεντρωμένη στον τελικό του ακοντισμού και τόνισε πως είναι θυμωμένη με τον εαυτό της και ότι θα δουλέψει περισσότερο, για να κατακτήσει το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου!

Οι δηλώσεις της Τζένγκο στην κάμερα της ΕΡΤ:
“Μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει να εκφράζομαι έτσι για τον εαυτό μου, αλλά νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να χαθεί έτσι μέσα από τα χέρια μου. Ο τελικός έκλεισε με μέτρα που μπορούσα να ρίξω. Θα δουλέψω όσο περισσότερο μπορώ για το επόμενο Παγκόσμιο και θα το κερδίσω”.

Για το τι έλειψε και δεν ήρθε το μετάλλιο: “Τίποτα δεν έλειψε, απλά μπήκα με καρδιά. Έπρεπε να μπω πιο συγκεντρωμένη. Στην πρώτη βολή έριξα κυριολεκτικά χάλια, 62,5”.

Τα συναισθήματά της μετά τον τελικό: “Θυμωμένη είμαι, αλλά όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Τις άλλες χρονιές δεν ήμουν καν μέσα στον τελικό. Ευχαριστώ τον θεό που κατάφερα να μπω. Είμαι υγιείς. Τελείωσα μία σεζόν τεράστια”.
