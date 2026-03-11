Νήσος Καργκ: Ο πετρελαϊκός «πνεύμονας» του Ιράν που παραμένει στο απυρόβλητο

Ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται με χιλιάδες πλήγματα εκατέρωθεν, ένα μικρό κοραλλιογενές νησί στον Περσικό Κόλπο παραμένει προκλητικά άθικτο. Η νήσος Καργκ, ο ζωτικής σημασίας τερματικός σταθμός από τον οποίο διακινούνται καθημερινά έως και 3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, αποτελεί την «κόκκινη γραμμή» της παγκόσμιας οικονομίας, την οποία κανείς δεν τολμά να διαβεί.

Η στρατηγική σημασία του Καργκ είναι αδιαμφισβήτητη. Διαθέτει τις μοναδικές προβλήτες σε βαθιά νερά που επιτρέπουν τη φόρτωση μεγάλων δεξαμενόπλοιων. Τυχόν καταστροφή του θα σήμαινε τον άμεσο στραγγαλισμό των εσόδων της Τεχεράνης, αλλά οι παρενέργειες για τη Δύση θα ήταν εξίσου ολέθριες:

Εκτόξευση τιμών: Αναλυτές του Chatham House προειδοποιούν ότι η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να εκτιναχθεί από τα 120 στα 150 δολάρια το βαρέλι μέσα σε λίγες ώρες.

Παγκόσμιο σοκ: Μια πλήρης διακοπή των ιρανικών εξαγωγών θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημιά στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, οι οποίες ήδη δοκιμάζονται.

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει περίπου 5.000 στόχους και το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει διυλιστήρια κοντά στην Τεχεράνη, το Καργκ παραμένει εκτός λίστας. Οι λόγοι είναι πολυεπίπεδοι:

Φόβος αντιποίνων: Μια επίθεση στο Καργκ θα οδηγούσε το Ιράν σε ολοκληρωτικό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, παραλύοντας τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Πολιτική σκοπιμότητα: Η καταστροφή των υποδομών θα στερούσε πόρους από μια μελλοντική μεταπολεμική διοίκηση του Ιράν, δυσκολεύοντας την ανοικοδόμηση της χώρας.

Επιχειρησιακή δυσκολία: Το νησί είναι βαριά οχυρωμένο και μια επιχείρηση κατάληψης θα απαιτούσε δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες από μια απλή επιδρομή ειδικών δυνάμεων.

Η Τεχεράνη, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, αύξησε τον όγκο διακίνησης στα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως εντός του Φεβρουαρίου, ενώ διατηρεί εφεδρικό απόθεμα 18 εκατομμυρίων βαρελιών στο νησί. Προς το παρόν, η «ισορροπία του τρόμου» κρατά τον πετρελαϊκό κόμβο όρθιο, καθώς μια επίθεση εκεί θα μετέτρεπε μια περιφερειακή σύγκρουση σε παγκόσμια οικονομική αποκάλυψη.

