Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν οι “αρχιτέκτονες” των υλικών του μέλλοντος

Το Νόμπελ Χημείας για το 2025 απονεμήθηκε στους Susumu Kitagawa, Richard Robson και Omar M. Yaghi, για την ανάπτυξη των μεταλλο-οργανικών πλαισίων (MOFs) — μιας ανακάλυψης που ανοίγει νέους δρόμους στην αποθήκευση, τη δέσμευση και τη μεταφορά χημικών ουσιών.

Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν οι “αρχιτέκτονες” των υλικών του μέλλοντος
08 Οκτ. 2025 13:12
Pelop News

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το Νόμπελ Χημείας 2025 απονέμεται στους Susumu Kitagawa, Richard Robson και Omar M. Yaghi, για την πρωτοποριακή ανάπτυξη των μεταλλο-οργανικών πλαισίων (metal-organic frameworks – MOFs), μιας καινοτομίας που επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες των υλικών στη χημεία και την τεχνολογία.

Τα MOFs αποτελούν μοριακές κατασκευές με εξαιρετικά μεγάλη εσωτερική επιφάνεια, μέσα από τις οποίες μπορούν να ρέουν αέρια και χημικές ουσίες, λειτουργώντας σαν «σπογγώδη» υλικά σε νανοκλίμακα.

Η χρήση τους επεκτείνεται σε κρίσιμους τομείς, όπως η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, η συλλογή νερού από την ατμόσφαιρα σε ξηρές περιοχές, η αποθήκευση τοξικών αερίων και η κατάλυση χημικών αντιδράσεων — εφαρμογές που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της πράσινης χημείας και της βιώσιμης ενέργειας.

Από το 1901 έως το 2024, έχουν απονεμηθεί 116 βραβεία Νόμπελ Χημείας σε 195 επιστήμονες, με τη φετινή απονομή να τιμά τρεις ερευνητές που συνέδεσαν τη μοριακή επιστήμη με την περιβαλλοντική πρόοδο.

Το περσινό βραβείο, το Νόμπελ Χημείας 2024, είχε απονεμηθεί στους David Baker, Demis Hassabis και John Jumper για τη συμβολή τους στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μοντελοποίηση των πρωτεϊνών, δείχνοντας τη διαρκή μετάβαση της επιστήμης προς τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Το φετινό βραβείο ακολουθεί την απονομή του Νόμπελ Φυσικής, που έγινε την Τρίτη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τον κομβικό ρόλο των θετικών επιστημών στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων του 21ου αιώνα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:46 Άσκησαν ήδη έφεση οι δικηγόροι του Μπισμπίκη μετά την ποινή που του επιβλήθηκε
16:39 Άδωνις Γεωργιάδης στον Φειδία: Η Ελλάδα στα Τέμπη δέχθηκε την επίθεση εκατομμυρίων bots στα social media
16:31 Όλα είναι κλισέ, κι αυτό είναι το ωραίο
16:31 Πάνος Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια
16:24 Νέες προσλήψεις 284 προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη κενών από παραιτήσεις
16:13 Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη στον 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του
16:11 Βασίλης Μπισμπίκης: Πρόστιμο 7.000 ευρώ για το τροχαίο – Κρίθηκε ένοχος ο ηθοποιός
15:08 Κατερίνα Κωστή: Η ζωή μου μετά τον καρκίνο μαστού άλλαξε ριζικά
15:00 «Ζεσταίνεται» η αγορά πετρέλαιου: Με τα πρώτα κρύα, οι Πατρινοί σπεύδουν να ζεσταθούν
14:56 Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βασάνιζε και βίαζε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά
14:56 Θεόδωρος Λουλούδης στο OLYMPIA FORUM VI: Η καινοτομία δεν αρκεί χωρίς υποδομές και ανταγωνιστικό κόστος
14:48 Τρόμος στο Λαύριο: Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω στο δρόμο – Γυναίκα σώθηκε στο παρά πέντε ΒΙΝΤΕΟ
14:45 ΔΕΥΑΠ: Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης με διακοπή υδροδότησης στα Βραχνέικα αύριο Πέμπτη
14:42 Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη: «Ήπια μια τσικουδιά, δεν ήθελα να κρυφτώ», είπε στην κατάθεσή του
14:33 ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: Ο κουκουλοφόρος που άφησε τη βόμβα στη «Jacky.O.» – Μήνυμα από τη νύχτα «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
14:29 Προκλητική ανάρτηση από τη Ζαχάροβα υπέρ του Αττίλα και των Σκοπίων
14:21 Τζαβέλλας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καμία παρέμβαση, κανένα ρουσφέτι – Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων»
14:15 Affidea και ΕΚΠΑ Ενώνουν Δυνάμεις για την Πρόοδο της Νευρολογίας και της Ιατρικής Έρευνας
14:13 Σύλληψη αγρότη στον «αέρα»: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν τη στιγμή που έδινε ραδιοφωνική συνέντευξη στη Βοιωτία HXHTIKO
14:02 Συναγερμός στο Ηράκλειο: Φωτιά ξέσπασε κοντά σε σπίτια – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ