Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν οι “αρχιτέκτονες” των υλικών του μέλλοντος

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το Νόμπελ Χημείας 2025 απονέμεται στους Susumu Kitagawa, Richard Robson και Omar M. Yaghi, για την πρωτοποριακή ανάπτυξη των μεταλλο-οργανικών πλαισίων (metal-organic frameworks – MOFs), μιας καινοτομίας που επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες των υλικών στη χημεία και την τεχνολογία.

Τα MOFs αποτελούν μοριακές κατασκευές με εξαιρετικά μεγάλη εσωτερική επιφάνεια, μέσα από τις οποίες μπορούν να ρέουν αέρια και χημικές ουσίες, λειτουργώντας σαν «σπογγώδη» υλικά σε νανοκλίμακα.

Η χρήση τους επεκτείνεται σε κρίσιμους τομείς, όπως η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, η συλλογή νερού από την ατμόσφαιρα σε ξηρές περιοχές, η αποθήκευση τοξικών αερίων και η κατάλυση χημικών αντιδράσεων — εφαρμογές που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της πράσινης χημείας και της βιώσιμης ενέργειας.

Από το 1901 έως το 2024, έχουν απονεμηθεί 116 βραβεία Νόμπελ Χημείας σε 195 επιστήμονες, με τη φετινή απονομή να τιμά τρεις ερευνητές που συνέδεσαν τη μοριακή επιστήμη με την περιβαλλοντική πρόοδο.

Το περσινό βραβείο, το Νόμπελ Χημείας 2024, είχε απονεμηθεί στους David Baker, Demis Hassabis και John Jumper για τη συμβολή τους στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μοντελοποίηση των πρωτεϊνών, δείχνοντας τη διαρκή μετάβαση της επιστήμης προς τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Το φετινό βραβείο ακολουθεί την απονομή του Νόμπελ Φυσικής, που έγινε την Τρίτη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τον κομβικό ρόλο των θετικών επιστημών στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων του 21ου αιώνα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



