Νοκ-άουτ η γραμμή «100», σοβαρό το πρόβλημα

Σοβαρό είναι το πρόβλημα, που παρουσιάστηκε στη γραμμή της Άμεσης Δράσης, το γνωστό «100».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γραμμή της Αμέσου Δράσης, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, δεν λειτουργεί.

Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να καλούν στο 112 σε περίπτωση άμεσης ανάγκης.

