Νοκ-άουτ η γραμμή «100», σοβαρό το πρόβλημα
Η γραμμή της Αμέσου Δράσης, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, δεν λειτουργεί
Σοβαρό είναι το πρόβλημα, που παρουσιάστηκε στη γραμμή της Άμεσης Δράσης, το γνωστό «100».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γραμμή της Αμέσου Δράσης, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, δεν λειτουργεί.
Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να καλούν στο 112 σε περίπτωση άμεσης ανάγκης.
