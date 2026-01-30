«Ο γιος μου δεν κρατούσε την χειροβομβίδα που τον σκότωσε. Είναι η πρώτη δικαίωση στη μνήμη του», η αποκάλυψη του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ

Στα χέρια και συγκεκριμένα στο δεξί χέρι του 39χρονου επιλοχία που τραυματίστηκε βαρύτατα, έσκασε σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη των πυροτεχνουργών της αστυνομίας η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, στο Πεδίο Βολής της Ρόδου, τον περασμένο Νοέμβριο.

Κακοκαιρία: Ξεπέρασαν τα 110 χλμ. την ώρα οι ριπές ανέμου, βροχές και καταιγίδες

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το cretalive.gr, στο επίσημο πόρισμα των πυροτεχνουργών της Ασφάλειας Ρόδου αναφέρεται ότι «από την ανάλυση των ευρημάτων και την συγκέντρωση των θραυσμάτων εκτιμάται ότι οι δύο πυροτεχνουργοί βρισκόταν μπροστά στο τζιπ όπου πραγματοποιούσαν έλεγχο – προετοιμασία των χειροβομβίδων ώστε να παραληφθούν από τους εκπαιδευόμενους και να ριχθούν στα πλαίσια στρατιωτικής εκπαίδευσης. Από τους φορείς των χειροβομβίδων αφαίρεσαν την προστατευτική ταινία και τους τοποθέτησαν πάνω στο καπό του οχήματος. Στο σημείο αυτό πιθανόν μετά από κάποια λανθασμένη ενέργεια των ανωτέρω να προκλήθηκε η έκρηξη. Το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη ήταν στην μπροστινή αριστερή όψη του τζιπ και πιθανόν σε ύψος 1.50-1.60 μέτρων από το έδαφος και 40-50 εκατοστών από τον προφυλακτήρα του οχήματος. Η χειροβομβίδα εξερράγη στο δεξί χέρι του επιλοχία όπου προκάλεσε τον ακρωτηριασμό του και σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Γαλυφιανάκη όπου η διασπορά των θραυσμάτων τον έπληξε σε όλο του το σώμα, τραυματίζοντας τον θανάσιμα».

«Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι ο γιος μου δεν ήταν υπεύθυνος εκείνη την ώρα, ούτε κρατούσε την χειροβομβίδα, ούτε και πολλά άλλα που θα δούμε όλα εν καιρώ. Είναι μία πρώτη δικαίωση για το κοπέλι μου και περιμένουμε να δικαιωθεί πλήρως στην πορεία» τόνισε με νόημα ο κ. Μανώλης Γαλυφιανάκης.

Παράλληλα, από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου, Γιώργος Κοκοσάλης, τόνισε στο τοπικό μέσο: «Πράγματι, ό,τι ακριβώς είχε γνωμοδοτήσει από την πρώτη στιγμή ο τεχνικός μας σύμβουλος Γιάννης Τσιάμπας, το ίδιο απεφάνθησαν και οι ορισθέντες στην προανάκριση πραγματογνώμονες, ότι δηλαδή ο αείμνηστος Ραφαήλ ουδέποτε χειρίστηκε την επίμαχη χειροβομβίδα και απλώς βρέθηκε στον λάθος τόπο και χρόνο».

Και συμπλήρωσε: «Είχε απλώς την ατυχία – στα πλαίσια των καθηκόντων του και απασχολούμενος με έτερη εργασία προετοιμασίας των δεδομένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας – να ευρίσκεται εντός του κώνου διασποράς των θραυσμάτων της χειροβομβίδας που κρατούσε ο προϊστάμενός του, με μοιραία συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του. Η έρευνά μας συνεχίζεται προς πάσα κατεύθυνση και δη ως προς το αν τηρήθηκαν εν προκειμένω οι στρατιωτικοί κανονισμοί, αν λήφθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, αν έπρεπε καν να πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική ρίψη της συγκεκριμένης παρωχημένης και σε διαδικασία υποχρεωτικής απόσυρσης από όλα τα νατοϊκού τύπου στρατόπεδα χειροβομβίδας, κλπ. Η μνήμη του Ραφαήλ να είστε σίγουροι ότι θα δικαιωθεί και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε άλλο έναν – έστω μικρό – λίθο προς την κατεύθυνση αφενός της ασφαλούς διεξαγωγής των στρατιωτικών εκπαιδεύσεων και αφετέρου της ασφαλούς εργασιακής απασχόλησης για να μη θρηνήσουν άλλες μητέρες τα παιδιά τους».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



