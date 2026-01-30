Κακοκαιρία: Ξεπέρασαν τα 110 χλμ. την ώρα οι ριπές ανέμου, βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με τα στοιχεία ενισχυμένοι δυτικοί άνεμοι πνέουν σήμερα Παρασκευή (30/1/2026), τόσο στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές όσο και σε ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως της κεντρικής και νότιας Ελλάδας.

Καιρός: Αγριεύει και πάλι για τα καλά!

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή των μεγίστων ριπών έως τις 17:20, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί με τις ισχυρότερες ριπές.

Όπως προκύπτει, η ισχυρότερη ριπή καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου και ήταν ίση με 111 χιλιόμετρα/ώρα.



Κολυδάς: Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό θα μας επηρεάσει μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας

Ανάρτηση για τον καιρό των επόμενων ημερών έκανε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το απόγευμα του Σαββάτου έως και το μεσημέρι της Δευτέρας η χώρας μας θα επηρεαστεί από ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες.

Όπως τονίζει, το σύστημα παρουσιάζει σαφή σπειροειδή δομή, ισχυρή σύγκλιση χαμηλών στρωμάτων, μεγάλα πεδία συνεχούς υετού, και ενεργή αλληλεπίδραση με ανώτερη διαταραχή.

