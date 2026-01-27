Νομοσχέδιο για καινοτόμα φάρμακα, αύξηση αμοιβών γιατρών και 5.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ παρουσίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για τα καινοτόμα φάρμακα, την ενίσχυση των αμοιβών των γιατρών του ΕΟΠΥΥ και τον προγραμματισμό προσλήψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στόχος της κυβερνητικής πρωτοβουλίας είναι η ταχύτερη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες θεραπείες, σε ένα περιβάλλον υψηλών επιστροφών (clawback και rebate), που, όπως υποστήριξε, λειτουργεί αποτρεπτικά για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση υιοθετεί το ιταλικό μοντέλο, δημιουργώντας ένα πλαίσιο κινήτρων ώστε τα καινοτόμα φάρμακα να διατίθενται πιο γρήγορα στη χώρα.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η οργανωμένη ένταξη των νέων θεραπειών στη θετική λίστα θα περιορίσει τη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία σήμερα επιβαρύνεται από τη διάθεση φαρμάκων μέσω του ΙΦΕΤ. «Σήμερα πολλά καινοτόμα φάρμακα έρχονται “από το παράθυρο” και αυτό τελικά κοστίζει περισσότερο στο κράτος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι με την κανονική διαδικασία θα εξασφαλιστεί τόσο η πρόσβαση όσο και ο έλεγχος της δαπάνης.

Αύξηση αμοιβής γιατρών ΕΟΠΥΥ

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης επείγουσα τροπολογία για την αύξηση της αμοιβής των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ από 10 σε 13 ευρώ, δηλαδή αύξηση της τάξης του 30%. Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 16 χρόνια και πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς χρηματοδοτείται από εξοικονόμηση πόρων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ραντεβού, η οποία περιόρισε τις πληρωμές για ραντεβού που δεν πραγματοποιούνταν.

Προσλήψεις και κίνητρα στο ΕΣΥ

Για το ΕΣΥ, ο υπουργός δήλωσε ότι το 2026 η Υγεία θα έχει προτεραιότητα στον προγραμματισμό προσλήψεων, με περίπου 5.000 νέες θέσεις, κυρίως νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Ειδική αναφορά έκανε στο Νοσοκομείο Δράμας, όπου, όπως είπε, εντοπίστηκαν παθολόγοι για τη στελέχωση της Παθολογικής Κλινικής.

Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικά οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα για γιατρούς που θα υπηρετήσουν στα 50 μικρότερα νησιά του Αιγαίου, με στόχο την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης την τουριστική περίοδο. «Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε τελείως διαφορετικό περιβάλλον στα νησιά», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι ήδη το 2025 καταγράφηκε βελτίωση σε σχέση με το 2024, κάτι που, όπως είπε, αναγνωρίζεται και από την ΠΟΕΔΗΝ.

