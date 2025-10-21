ΝΟΠ: «Η Κωπηλασία στις Πλατείες!»

Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών συμμετέχει στη μεγάλη πανελλήνια δράση «Η Κωπηλασία στις Πλατείες!», που διοργανώνει η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία (Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.) το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00 το πρωί, ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα.

Στην Πάτρα η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τον ΝΟΠ στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων και έχει ως στόχο να φέρει το άθλημα της Κωπηλασίας πιο κοντά στο κοινό, να το γνωρίσουν μικροί και μεγάλοι και να εμπνευστούν από τις αξίες της ομαδικότητας, της πειθαρχίας και της προσπάθειας.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να:

• δοκιμάσουν την εμπειρία της κωπηλασίας σε εργόμετρα,

• ενημερωθούν για τη δραστηριότητα και τα προγράμματα του Ομίλου μας,

• γνωρίσουν από κοντά αθλητές και προπονητές,

• λάβουν ενημερωτικό υλικό για το άθλημα και τις εγγραφές νέων μελών.

Όλοι όσοι συμμετάσχουν ή δοκιμάσουν στα εργόμετρα, θα μπορέσουν να κερδίσουν μια δωρεάν μηνιαία συνδρομή στις προπονήσεις του τμήματος κωπηλάσιας στον ΝΟΠ για να γνωρίσουν την κωπηλασία από κοντά!

Ο Όμιλος μας καλεί όλους τους πολίτες, τα σχολεία, τους συλλόγους και τους φορείς της περιοχής να παρευρεθούν και να στηρίξουν αυτή την όμορφη προσπάθεια.

Έχουν επίσης προσκληθεί να παρευρεθούν φορείς και αρχές της Πάτρας, ώστε να στείλουμε όλοι μαζί το μήνυμα:

Η Κωπηλασία είναι για όλους – Όλη η Ελλάδα κωπηλατεί στις πλατείες!

Ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.

Τοποθεσία: Πλατεία Υψηλών Αλωνίων

Είσοδος ελεύθερη

Για περισσότερες πληροφορίες:

📞 Τηλέφωνο Γραμματείας ΝΟΠ 2610 31 77 66

📧 e-mail: n-o-p@otenet.gr

