Πολυθρόνα για τέσσερις στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
Τι συνέβη στην 3η αγωνιστική
Μία 4άδα έκανε το «3 στα 3» στην Α1 Κατηγορία της ΕΣΚΑ-Η και οδηγεί την κούρσα. Ο Κεραυνός μετέτρεψε σε περίπατο το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης, το οποίο έγινε στην Πάτρα. ΕΑΠ, ΑΕ Ροϊτίκων και Ηρακλής Πύργου έκαναν τη δουλειά, εύκολα οι δύο πρώτες, πιο δύσκολα ο τελευταίος απέναντι αντίστοιχα σε ΣΕΦΑ, Ολυμπιάδα, ΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.
Τα αποτελέσματα
3η Αγωνιστική
ΑΕ Ροϊτίκων-Ολυμπιάδα 85-70
Αραχωβίτικα/Ακταίο-Αίολος Αγυιάς 74-48
ΕΑΠ-Ανδραβίδα 80-58
Δύμη-Νέοι Γλαύκου 60-50
Κεραυνός Αιγίου-Αστέρας Τέμενης 81-55
Ηρακλής-ΠΑΣ Ναυπάκτου 60-57
Απολλωνιάδα-Διαγόρας 62-51
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ
