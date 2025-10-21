Πολυθρόνα για τέσσερις στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ

Μία 4άδα έκανε το «3 στα 3» στην Α1 Κατηγορία της ΕΣΚΑ-Η και οδηγεί την κούρσα. Ο Κεραυνός μετέτρεψε σε περίπατο το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης, το οποίο έγινε στην Πάτρα. ΕΑΠ, ΑΕ Ροϊτίκων και Ηρακλής Πύργου έκαναν τη δουλειά, εύκολα οι δύο πρώτες, πιο δύσκολα ο τελευταίος απέναντι αντίστοιχα σε ΣΕΦΑ, Ολυμπιάδα, ΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.

Τα αποτελέσματα

3η Αγωνιστική

ΑΕ Ροϊτίκων-Ολυμπιάδα 85-70

Αραχωβίτικα/Ακταίο-Αίολος Αγυιάς 74-48

ΕΑΠ-Ανδραβίδα 80-58

Δύμη-Νέοι Γλαύκου 60-50

Κεραυνός Αιγίου-Αστέρας Τέμενης 81-55

Ηρακλής-ΠΑΣ Ναυπάκτου 60-57

Απολλωνιάδα-Διαγόρας 62-51

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

