Νορβηγία: «Τρομοκρατική ενέργεια και «έγκλημα μίσους» η ένοπλη επίθεση στο γκέι κλαμπ στο Όσλο

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές της Νορβηγίας η φονική επίθεση σε νυχτερινό γκέι κλαμπ στο Όσλο, εκτιμάται πως πρόκειται για «τρομοκρατική ενέργεια», στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 21, δέκα από τους οποίους σοβαρά.

Ο ύποπτος συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς που ερρίφθησαν γύρω στη 01:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδος) έξω από δύο νυχτερινά κέντρα, το ένα εκ των οποίων ήταν γκέι κλαμπ, στο κέντρο του Όσλο. Πρόκειται για έναν 42χρονο Νορβηγό ιρανικής καταγωγής, διευκρίνισε αξιωματούχος της αστυνομίας της νορβηγικής πρωτεύουσας.

Το όνομα του άνδρα δεν δημοσιοποιήθηκε, ήταν όμως γνωστός στις υπηρεσίες εσωτερικών πληροφοριών, που είναι επίσης επιφορτισμένες με θέματα αντιτρομοκρατίας.

Είναι ύποπτος για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και τρομοκρατική ενέργεια. Η τελευταία κατηγορία συσχετίζεται «με τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών, τον αριθμό των σκηνών του εγκλήματος και υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι είχε την πρόθεση να σπείρει τον τρόμο».

«Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι πρόκειται για έγκλημα μίσους», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος αναφερόμενος στο είδος των στόχων του, που ήταν νυχτερινά κέντρα και ιδιαιτέρως το ένα, η London Pub, που είναι γκέι κλαμπ.

Ο ύποπτος είχε επίσης απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν για μικροαδικήματα, όπως το ότι έφερε μαχαίρι ή ακόμη είχε καταδικαστεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ακυρώθηκε το Pride

Η παρέλαση υπερηφάνειας της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ που προβλεπόταν να διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα στο Όσλο ακυρώθηκε κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας μετά την επίθεση.

Έπειτα από «σαφείς συστάσεις» της αστυνομίας, «όλες οι εκδηλώσεις που συνδέονται με την Oslo Pride ακυρώνονται», αναφέρουν οι διοργανωτές της σε ανακοίνωσή τους που αναρτήθηκε στο Facebook.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στη 01:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδος) έξω από την παμπ Per på hjørnet, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνθρωποι, και στη συνέχεια μπροστά από το παρακείμενο γκέι κλαμπ London Pub, στο κέντρο του Όσλο που ήταν γεμάτο κόσμο τη ζεστή νύχτα του καλοκαιριού.

«Απ’όσα μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια σε αυτό το στάδιο, ήταν ένα μόνο άτομο» που άνοιξε πυρ και «αυτό βρίσκεται υπό τον έλεγχό μας», είχε δηλώσει νωρίτερα ο αξιωματούχος της αστυνομίας Τόρε Μπάρσταντ σε συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει.

Ωστόσο οι αστυνομικές δυνάμεις ενισχύθηκαν στην πρωτεύουσα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων άλλων περιστατικών. Ο ύποπτος συνελήφθη στη 01:19 (02:19 ώρα Ελλάδος), πέντε λεπτά μετά τις πρώτες ειδοποιήσεις. Σύμφωνα με τον ραδιοσταθμό NRK, ήταν γνωστός στις αστυνομικές υπηρεσίες και διεξάγεται έρευνα στο σπίτι του.

Σε βίντεο που ελήφθη από κινητό τηλέφωνο και μεταδόθηκε από τον ιστότοπο της εφημερίδας Verdens Gang (VG), φαίνονται τρεις αστυνομικοί να θέτουν υπό έλεγχο έναν άνδρα, που βρίσκεται πλέον στο έδαφος.

Πολίτες βοήθησαν στην σύλληψη του υπόπτου, όπως και στην παροχή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία χαιρέτισε «μια ηρωϊκή συμβολή».

Δύο όπλα κατασχέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, ένα αυτόματο όπλο και ένα περίστροφο, τα οποία ο αξιωματούχος της αστυνομίας Άτλο περιέγραψε ως παλιά.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε και αυτός στον VG ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε ένα αυτόματο όπλο και έκανε λόγο για «σκηνικό πολέμου». «Υπήρχαν πολλοί τραυματίες πεσμένοι στο έδαφος, που είχαν τραύματα στο κεφάλι», πρόσθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του NRK που βρέθηκε στο σημείο την ώρα της επίθεσης, ο καταγγελλόμενος ως δράστης έφτασε εκεί με μια τσάντα από όπου έβγαλε ένα όπλο με το οποίο πυροβόλησε.

Τις πρώτες πρωινές ώρες μια τσάντα εξακολουθούσε να βρίσκεται στο έδαφος εκεί όπου σημειώθηκε η επίθεση και ασχολούνταν με αυτή ειδικοί της αστυνομίας. Η περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται κοντά στο δικαστικό μέγαρο, αποκλείστηκε από την αστυνομία.

Shooter in Oslo was just waiting for the police to come and catch him, clear ritual on the pride month at the gay club #Shooting #Oslo pic.twitter.com/kK5GLMNCFt

— Hidden In Plain Sight (@evokb7) June 25, 2022