Νοσοκομεία: Η αλήθεια των «Επειγόντων» μέσα από τα μάτια του Υγειονομικού – Ανθρώπινες ιστορίες

Αρκετές φορές έχουμε βρεθεί στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στο πλαίσιο του ρεπορτάζ μεταφέροντας τα όσα καταγράψαμε στις σελίδες της «Π». Στο σημερινό μας φύλλο το ρεπορτάζ των Επειγόντων το γράφει ένα μέλος του υγειονομικού προσωπικού που υπηρέτησε σε αυτά.

Πρόκειται για την Ειρήνη Μουμούρη την οποία δεν επιλέξαμε τυχαία. Την αναζητήσαμε όταν έφτασε στο γραφείο μας η πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου της με τίτλο: «Τρέξε Eρχεται Περιστατικό: Ιστορίες Εφημερίας».

Πριν αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτών των ιστοριών της, έχει σημασία να γνωρίσουμε την πορεία της μέσα στο σύστημα υγείας.

Εχει σπουδάσει νοσηλευτική ως πρώτο πτυχίο και εργάστηκε για 22 χρόνια στο Τμήμα της Μονάδας Εντατικής θεραπείας στα θεραπευτήρια «Υγεία» και στο «Ωνάσειο» και έπειτα στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία σε Αθήνα και Πάτρα. Τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα με την εργασία της στα Επείγοντα, σπούδαζε παράλληλα και Φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σήμερα, με βάση το δεύτερο πτυχίο της, εργάζεται ως φαρμακοποιός- ελεγκτής στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια.

Στο ερώτημά μας τι την έκανε να γράψει αυτό το βιβλίο μας απάντησε: «Το έγραψα ως φόρο τιμής προς όλους αυτούς που φοράνε τη στολή στα επείγοντα και δεν έχουν φωνή. Να γίνει κοινό κτήμα το λογικό και το παράλογο το οποίο συναντάς μέσα σε αυτά τα τμήματα. Οι εφημερίες έχουν και χιούμορ και ακραίες καταστάσεις. Θέλησα, λοιπόν, όλα αυτά που έχω ζήσει να τα μεταφέρω στην κοινωνία. Μέσα σε αυτό βιβλίο περιγράφονται αλήθειες. Οι μικρές ανθρώπινες ιστορίες συνθέτουν το μωσαϊκό της κοινωνίας. Το κακοποιημένο παιδί, οι ηλικιωμένοι, ο πολιτικός ο οποίος απαιτεί ειδική μεταχείριση, ο χρήστης, η κακοποιημένη γυναίκα, ο υπομονετικός που δεν σταματάει να λέει ”ευχαριστώ”, ο πλούσιος που πιστεύει ότι μπορεί να αγοράσει τα πάντα, η γιαγιά που θα σου φιλήσει το χέρι, κ.ά. Ξέρετε, ο άνθρωπος αποκαλύπτεται ποιος πραγματικά είναι στην αρρώστια».

Οταν τη ρωτήσαμε τι άφησε στην ίδια το πέρασμά της από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, μας είπε: «Στα Επείγοντα ζεις τα πάντα στα άκρα. Ετσι με σμίλεψαν ως χαρακτήρα και με έμαθαν να εστιάζω ακόμα περισσότερο στα ουσιαστικά της ζωής μας. Με έκαναν πιο ανθρώπινη διότι τα Επείγοντα θέλουν ανθρωπιά. Κι αυτή η ανθρωπιά δεν πρέπει να σταματήσει. Μου έδωσαν την αφορμή να μην παραμείνω ένα απλό γρανάζι του συστήματος αλλά να μιλάω και να αναδεικνύω τα όσα συμβαίνουν».

Ο τίτλος του βιβλίου σχηματίζει τα αρχικά του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) Τρέξε Ερχεται Περιστατικό και αποτελεί και το «σύνθημα» όλων όσοι τα δουλεύουν με ψυχή.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι τρεις κυρίες οι οποίες παρουσίασαν το βιβλίο το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσαν οι Εκδόσεις Ροτόντα με την υποστήριξη του βιβλιοπωλείου Discover. Η Αναστασία Αντωνοπούλου, ιατρός παθολόγος – ιδιώτης, η Αναστασία Σολωμού, διευθύντρια ΕΚΑΒ 3ης Περιφέρειας, επιμελήτρια Α’ Ιατρών ΕΣΥ καρδιολόγος, εντατικολόγος και η Ιωάννα Κ. Χαλίμου, παθολόγος επιμελήτρια Α’, ΤΕΠ «Αγ. Ανδρέα».

Ενδεικτικά παραθέτουμε στο σημερινό μας φύλλο αποσπάσματα από τις ιστορίες της Ειρήνης Μουμούρη.

ΤΟ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ»

«Κάποια βράδια έχει τόσο κόσμο η εφημερία, που σαν επαναληπτική καραμπίνα μόνο τρυπάς για τη φλεβοκέντηση. Εκείνο το βράδυ, τα Επείγοντα δούλευαν σαν σούπερ μάρκετ σε ώρα αιχμής. Ο Θανάσης από το σκύψιμο, που έκανε για να βάζει φλέβες ασταμάτητα, ένιωθε τη ραχοκοκαλιά του να καίει και τον σβέρκο του ξερό. Πόναγε μέχρι μέσα στα πλευρά του από την ορθοστασία. Τρύπαγε, τρύπαγε, χορηγούσε φάρμακα και στον γιατρό, που εφημέρευε και ήθελε και άλλες εξετάσεις, έλεγε με ομοιοκαταληξία:

“Ιατρέ, ιατρέ δεν είμαι χταπόδι για να έχω χέρια οχτώ, αλλά ρίξε τις εξετάσεις μέσα στο κουτί και λίαν συντόμως θα επιληφθώ!”.

Μέσα στον χαμό ήρθε και ένας κρατούμενος κατά τις έξι το πρωί. Εξι και μισή είχε “κεντηθεί” και τότε ο Θανάσης άκουσε για πρώτη φορά μέσα σε εκείνη τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου τη λέξη:

-Ευχαριστώ.

-Τι είπες; ξαναρώτησε ο Θανάσης τον κρατούμενο.

-Ευχαριστώ.

-Και εγώ σε ευχαριστώ, που είσαι άνθρωπος!

Ο Θανάσης εκείνη την ώρα συνειδητοποίησε, ότι είχε φλεβοκεντήσει για εφτά ώρες νέους, γέρους ,πλούσιους, φτωχούς, δεξιούς λουσάτους και αριστερούς εναλλακτικούς, αλλά ένα “ευχαριστώ” δεν είχε ακούσει».

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ: Ο ΘΑΝΑΣΗΣ, ΚΑΛΕ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΕ!

«Αρχίζει το ματς» σκέφτεται ο Θανάσης, ο υπεύθυνος της νυχτερινής βάρδιας στα Επείγοντα. Ακουμπάει γρήγορα το νερό του στον πάγκο. «Μάταιη κίνηση σκέφτηκε, οχτώ ώρες μετά πάλι γεμάτο θα πάει πίσω το μπουκάλι στο σπίτι». O υπεύθυνος της βάρδιας κοιτάζει από το παραθυράκι την αίθουσα αναμονής των Επειγόντων, απέξω ο κόσμος είναι όρθιος, γιατί οι καρέκλες δεν φτάνουν. «Πατίνια στα πόδια και φύγαμε» λέει αγχωμένα ο Θανάσης, στους υπόλοιπους της βάρδιας, γιατί ξέρεις τι σημαίνει ΤΕΠ για τον κάθε υπεύθυνο βάρδιας; Σημαίνει από τα αρχικά του ΤΕΠ: Τρέξε, Ερχεται Περιστατικό.

Σε κάθε εφημερία υπάρχουν οι σταθεροί πρωταγωνιστές, που είναι φίρμες κακοπληρωμένες για χρόνια τώρα. Πρώτο-πρώτο εμφανίζεται το ΕΚΑΒ, που κουβαλάει από τροχαίο μέχρι τον Μήτσο, που τα ήπιε για τη Σούλα.

Επόμενος πρωταγωνιστής: ο άυπνος γιατρός -τις περισσότερες μέρες του μήνα- στην Ελλάδα τον λες και ανθρακωρύχο λόγω συνθηκών.

Συμπρωταγωνιστής του ο νοσηλευτής, που δουλεύει για τον εαυτό του και ταυτόχρονα για τους άλλους δεκατρείς, που είναι αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία. Ως γνωστόν στα Επείγοντα δεν δουλεύουν ποτέ τα βύσματα και εάν δούλεψαν κάποια στιγμή, ακόμη το θυμούνται! Με τον φόβο αυτής της θύμησης τα βύσματα πιο πολύ προσκυνάνε τον πολιτικό τους για να μην ξαναγυρίσουν στη «γαλέρα» των Επειγόντων.

Νταν-νταν, στη «γαλέρα» των Επειγόντων όλοι τραβάνε κουπί με ρυθμό! Ο γιατρός εξετάζει χωρίς σταματημό! Ο νοσηλευτής για να προλάβει τρυπάει με ταχύτητα μηχανής φασόν. Συνήθως ο πιο έμπειρος «γαζωτής» είναι και ο υπεύθυνος βάρδιας, αυτόν είναι να λυπάται η ψυχή σου! Ο υπεύθυνος βάρδιας δουλεύει, όταν ο προϊστάμενος είναι σπίτι του και σε κάθε εφημερία ο υπεύθυνος της βάρδιας είναι προϊστάμενος και εργάτης μαζί! Εάν τον λένε Θανάση, θα ακούς παντού το όνομά του. «Θανάση, έλα χάλασε το μηχάνημα αερίων. Θανάση πού είναι ο τραυματιοφορέας; Θανάση, έλα δεν βρίσκω φλέβα. Θανάση άσε τον ασθενή και πάρε τον υδραυλικό, έσπασε η βρύση. Θανάση, τρέξε πήρε το ΕΚΑΒ και φέρνει τροχαίο, μπες στην αναζωογόνηση».

Η «Αγία Αναζωογόνηση» κατά τον Θανάση είναι μια «Αγία», που ακόμη κακώς δεν έχει αναγνωριστεί. Η Αναζωογόνηση είναι ο χώρος των Επειγόντων, όπου αντιμετωπίζονται όχι τα Επείγοντα, αλλά τα κατεπείγοντα περιστατικά όπως: ανακοπή, τροχαίο, αιμορραγία, ραγέν ανεύρυσμα, κρίση επιληψίας, πυροβολισμός, δηλητηρίαση, έγκαυμα, καταπληξία. Στην Αναζωογόνηση ο νοσηλευτής που είναι ο υπεύθυνος βάρδιας συντονίζει όλα όσα πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα από το γρήγορα και πιο σωστά από το σωστά. Στην Αναζωογόνηση δεν υπάρχει χρόνος για λάθος και αστοχία, γιατί ο χρόνος για το υπόλοιπο της ζωής του ασθενούς τρέχει μέσα σε μια μοιραία κλεψύδρα! Στην Αναζωογόνηση τα χέρια σου και το μυαλό σου δουλεύουν χιλιόστροφα, ενώ η εμπειρία και η ψυχραιμία σου είναι τα μόνα σου όπλα.

«Παιδιά μπαίνω στην Αναζωογόνηση για το τροχαίο με τη Μαρία, οι υπόλοιποι ασθενείς θα μείνουν με τη Δήμητρα, που θα μείνει μόνη της» ειδοποιεί ο Θανάσης και απάντηση δεν παίρνει. Ποιος να του τη δώσει, αφού οι νοσηλευτές στην εφημερία είναι πάντα ένας «δύσκολος» αριθμός- ένας επικίνδυνα μικρός αριθμός.

Αναζωογόνηση και ο χρόνος μετράει αντίστροφα και επικίνδυνα!

Ωρα: 4.30

Σκίζονται ρούχα, μπαίνει η φλέβα και ταυτόχρονα τίθεται ο τραυματίας σε οθόνη παρακολούθησης των ζωτικών του σημείων.

Ψρα: 4.35

Εχουν ληφθεί τα ζωτικά σημεία του πολυτραυματία, τα ενδοφλέβια τρέχουν στις κεντρικές φλέβες του κρουνηδόν και οι αναισθησιολόγοι διασωληνώνουν με μια κίνηση.

Ωρα: 4.40

Οι χειρουργοί ράβουν τα θλαστικά τραύματα ταυτόχρονα με τους ορθοπεδικούς, που γυψώνουν τα κατάγματα και έρχεται και ο ακτινολόγος για την ακτινογραφία «επί κλίνης».

Ωρα: 4.45

Ο πολυτραυματίας φεύγει για τη ΜΕΘ σταθεροποιημένος και μπαίνουν οι καθαρίστριες να καθαρίσουν το «σφαγείο», που πάντα αφήνει πίσω του ένα τροχαίο.

Συμπέρασμα: μέσα σε δεκαπέντε λεπτά, ένας χρόνος, που λέγεται και το «ακαδημαϊκό τέταρτο» της καθυστέρησης, σώθηκε ένας νέος άνθρωπος, χωρίς καμία καθυστέρηση!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



