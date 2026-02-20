Νοσοκομείο Νίκαιας – Δημογλίδου: Κάποιοι ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού

«Δεν είδε κανέναν αστυνομικό να χτυπάει κανέναν», δήλωσε μεταξύ αλλων η εκπρόσωποςτ ης ΕΛΑΣ, Κωνταντία Δημογλίδου για τα επεισόδια στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την χθεσινή Πέμπτη 19/02/2026, επίσκεψη του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, τονίζοντας παράλληλα πως πρόκειται για πρωτοφανείς εικόνες σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ο Δημήτρης Ζιαζιάς είναι ο γιατρός που συνελήφθη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Τι συνέβη με τον πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑ

«Αυτό που ήθελαν ήταν να φύγει η αστυνομία για να επιτεθούν στον υπουργό. Ήταν από συγκεκριμένη παράταξη όπως ενημερωθήκαμε, ήταν γιατροί, εργαζόμενοι. Κάποιοι απόρησαν με την παρουσία της αστυνομίας γιατί προφανώς ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού. Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι μισοί συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι από τη μέση και κάτω» είπε η κ. Δημογλίδου στο Mega.

«Λυπάμαι αν αυτοί οι άνθρωποι είναι γιατροί, αυτές τις εικόνες δεν τις έχουμε ξαναδεί σε νοσοκομείο. Ήθελαν να επιτεθούν στον υπουργό και να μην του επιτρέψουν την είσοδο στο νοσοκομείο, η αστυνομία είναι εκεί για να προστατεύσει κάθε άνθρωπο», συμπλήρωσε η κ. Δημογλίδου.

Όπως σημείωσε «οι άνθρωποι αυτοί μόλις είδαν τον υπουργό του επιτέθηκαν, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες αλλά εκείνος δεν ήθελε να τους ασκηθούν διώξεις» ενώ απαντώντας σε όσους – όπως είπε – απόρησαν γιατί οι αστυνομικοί μπήκαν στο νοσοκομείο, είπε πως «αυτό έγινε γιατί κάποιοι ήθελαν να μπουν στον χώρο που γίνονταν τα εγκαίνια. Τα κράνη ανήκουν στην εξάρτηση της ομάδας ΟΠΚΕ γιατί και εκεί εκσφενδονίστηκαν πέτρες και μπουκάλια».

