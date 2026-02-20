Νοσοκομείο Νίκαιας – Δημογλίδου: Κάποιοι ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού

«Λυπάμαι αν αυτοί οι άνθρωποι είναι γιατροί, αυτές τις εικόνες δεν τις έχουμε ξαναδεί σε νοσοκομείο» δήλωσε μεταξύ αλλων η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

Νοσοκομείο Νίκαιας - Δημογλίδου: Κάποιοι ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού
20 Φεβ. 2026 9:32
Pelop News

«Δεν είδε κανέναν αστυνομικό να χτυπάει κανέναν», δήλωσε μεταξύ αλλων η εκπρόσωποςτ ης ΕΛΑΣ, Κωνταντία Δημογλίδου για τα επεισόδια στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την χθεσινή Πέμπτη 19/02/2026, επίσκεψη του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, τονίζοντας παράλληλα πως πρόκειται για πρωτοφανείς εικόνες σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ο Δημήτρης Ζιαζιάς είναι ο γιατρός που συνελήφθη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Τι συνέβη με τον πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑ

«Αυτό που ήθελαν ήταν να φύγει η αστυνομία για να επιτεθούν στον υπουργό. Ήταν από συγκεκριμένη παράταξη όπως ενημερωθήκαμε, ήταν γιατροί, εργαζόμενοι. Κάποιοι απόρησαν με την παρουσία της αστυνομίας γιατί προφανώς ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού. Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι μισοί συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι από τη μέση και κάτω» είπε η κ. Δημογλίδου στο Mega.

«Λυπάμαι αν αυτοί οι άνθρωποι είναι γιατροί, αυτές τις εικόνες δεν τις έχουμε ξαναδεί σε νοσοκομείο. Ήθελαν να επιτεθούν στον υπουργό και να μην του επιτρέψουν την είσοδο στο νοσοκομείο, η αστυνομία είναι εκεί για να προστατεύσει κάθε άνθρωπο», συμπλήρωσε η κ. Δημογλίδου.

Όπως σημείωσε «οι άνθρωποι αυτοί μόλις είδαν τον υπουργό του επιτέθηκαν, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες αλλά εκείνος δεν ήθελε να τους ασκηθούν διώξεις» ενώ απαντώντας σε όσους – όπως είπε – απόρησαν γιατί οι αστυνομικοί μπήκαν στο νοσοκομείο, είπε πως «αυτό έγινε γιατί κάποιοι ήθελαν να μπουν στον χώρο που γίνονταν τα εγκαίνια. Τα κράνη ανήκουν στην εξάρτηση της ομάδας ΟΠΚΕ γιατί και εκεί εκσφενδονίστηκαν πέτρες και μπουκάλια».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Αμυντικές προμήθειες: Προειδοποιήσεις Τραμπ στην ΕΕ για αντίποινα αν ενισχυθεί το «Buy European»
11:23 Χρυσός σε ράλι: Οι εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν σπρώχνουν τιμές πάνω από τα 5.000 δολάρια
11:23 Διπλή συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη
11:16 Καταγγελία για βιασμό 19χρονης στη Θεσσαλονίκη – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 24χρονου
11:14 Η πρώτη αντίδραση του Βασιλιά Καρόλου για τον Αντριου
11:13 Καρναβαλοπαντρέματα στο Νότιο Διαμέρισμα: Η γιορτή του Πατρινού Καρναβαλιού βγήκε στις γειτονιές ΦΩΤΟ
11:13 Στο «κόκκινο» τα ΚΤΕΛ Κηφισού: Αναχωρήσεις κάθε 5-10 λεπτά για το Πατρινό Καρναβάλι
11:07 Ο χαιρετισμός του Μπραντ Πιτ στις κάμερες της Ύδρας
11:00 Πάτρα: Κύκλωμα πλούτιζε με παράνομο στοίχημα, πώς δρούσαν ΦΩΤΟ
10:58 Ο Μυστικός Πράκτορας: Μνήμη, ο αμείλικτος διώκτης
10:57 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτάζουμε κι επιστρέφουμε με ασφάλεια, χωρίς αλκοόλ στο τιμόνι ΒΙΝΤΕΟ
10:53 Σπουδαίες ομάδες έρχονται στην Πάτρα για το τουρνουά «Σπ. Αβράμης»
10:53 Πάτρα: Με τι καιρό θα παρελάσουμε το Σαββατοκύριακο, οι προβλέψεις για την Καθαρά Δευτέρα
10:47 Κορέα: Ύμνοι του Κιμ Γιονγκ για τις «επιτυχίες» της χώρας του
10:45 Πάτρα: Πιάστηκε με τσιγαριλίκια κάνναβης
10:41 Θρίλερ στις Σέρρες: Πάνω από 30 τραύματα στη σορό του 17χρονου Άγγελου
10:40 Αγρίνιο: Εξιχνιάστηκαν 15 κλοπές, ανήλικοι οι δράστες
10:30 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Task Force σε πλήρη δράση
10:26 Σοκ από έρευνα του ΟΠΑ: Οι Έλληνες κόβουν ακόμα και το κρέας και το γάλα – Τι δείχνουν τα νούμερα
10:25 Σουηδία: Δείτε πως μπορεί να κερδίσετε ένα νησί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ